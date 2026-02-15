Ключевые моменты:

  • Возможны снегопады, метели, налипание мокрого снега и гололедица.
  • Температура: ночь – 2-7°С мороза; день – 1-3°С тепла.
  • Видимость 200-500 м.

Погода в Одессе

16 февраля в Одессе ночью предполагается слабое налипание мокрого снега и слабый гололед. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с, ночью с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2-4°С, днем ​​поднимется до 1-3°С тепла.

Читайте также: Где в Одессе набрать техническую воду: список адресов по районам.

Погода в Одесской области

В регионе погода будет схожая: облачно, ночью и утром умеренные осадки, местами значительные, преимущественно в виде снега. Днем осадки прекратятся.

Добавим, что ночью местами возможна метель, налипание мокрого снега и гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с ночью и утром.

Температура:

  • ночью 2-7°С мороза,
  • днем ​​от 2°С до 3°С тепла.

Стоит отметить, что на дорогах области ночью и утром видимость во время осадков составит 200-500 м из-за гололедицы. Водителей и пешеходов призывают осторожничать, избегать резких маневров и пользоваться протекожедными шинами.

Читайте также: в Одессе развернули дополнительные «Пункты несокрушимости».

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме