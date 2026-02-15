Ключевые моменты:
- Возможны снегопады, метели, налипание мокрого снега и гололедица.
- Температура: ночь – 2-7°С мороза; день – 1-3°С тепла.
- Видимость 200-500 м.
Погода в Одессе
16 февраля в Одессе ночью предполагается слабое налипание мокрого снега и слабый гололед. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с, ночью с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2-4°С, днем поднимется до 1-3°С тепла.
Погода в Одесской области
В регионе погода будет схожая: облачно, ночью и утром умеренные осадки, местами значительные, преимущественно в виде снега. Днем осадки прекратятся.
Добавим, что ночью местами возможна метель, налипание мокрого снега и гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с ночью и утром.
Температура:
- ночью 2-7°С мороза,
- днем от 2°С до 3°С тепла.
Стоит отметить, что на дорогах области ночью и утром видимость во время осадков составит 200-500 м из-за гололедицы. Водителей и пешеходов призывают осторожничать, избегать резких маневров и пользоваться протекожедными шинами.
