Ключевые моменты:
- 17 февраля в Одессе и области – облачно, без опасных метеоявлений.
- Днем возможны небольшие, местами умеренные осадки.
- Температура ночью до -9°С на севере области, днем от -3°С до +2°С.
- На дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости до 1-2 км.
Прогноз погоды в Одессе на 17 февраля
По Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С мороза.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 февраля
По Одесской области во вторник облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные осадки.
Днем местами налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, на севере до 9°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
На автодорогах области днем видимость во время осадков 1-2 км. Местами гололедица.
