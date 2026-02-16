Ключевые моменты:

  • 17 февраля в Одессе и области – облачно, без опасных метеоявлений.
  • Днем возможны небольшие, местами умеренные осадки.
  • Температура ночью до -9°С на севере области, днем от -3°С до +2°С.
  • На дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости до 1-2 км.

Прогноз погоды в Одессе на 17 февраля

По Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С мороза.

Читайте также: Почему в Одессе закрыли отделение переливания крови: пояснение

Прогноз погоды в Одесской области на 17 февраля

По Одесской области во вторник облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные осадки.

Днем местами налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, на севере до 9°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

На автодорогах области днем видимость во время осадков 1-2 км. Местами гололедица.

Как сообщалось, в Одесской области борются с последствиями серьезного подтопления.

Автор фото – Юрий Бершадский

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме