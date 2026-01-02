Ключевые моменты:
- Обновлено расписание специальных автобусов для лиц с инвалидностью в Одессе на январь.
- 21 маршрут, рейсы с 05:00 до 20:00.
- У каждого маршрута есть график и контакты.
Расписание автобусов на январь 2026 года.
- Маршрут № 121
- ул. Ак. Сахарова: 08:00, 12:00, 16:00, 20:00;
- пр-т Небесной Сотни: 06:00, 10:00, 14:00, 18:00.
Номер телефона ответственного лица: 0994457301.
- Маршрут № 127
- Мемориал 411-й батареи: 07:55, 11:25, 13:50, 16:15;
- Инфекционная больница: 09:10, 12:40, 15:00, 17:30.
Номер телефона ответственного лица: 0503279421.
- Маршрут № 145
- ул. Левитана (ж/м «Радужный»): 06:20, 08:15, 10:25, 12:15, 14:20, 15:55, 18:20, 20:00;
- ул. Высоцкого: 06:15, 08:05, 09:50, 11:50, 13:35, 16:00, 18:00, 20:00.
Номер телефона ответственного лица: 0991545207.
- Маршрут № 146
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:40, 11:20, 15:00, 18:40;
- ул. Д. Остраха: 05:50, 09:30, 13:10, 16:50.
Номер телефона ответственного лица: 0994457301.
- Маршрут № 148
- ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56;
- пр-т Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43.
Номер телефона ответственного лица: 0974563814.
- Маршрут № 149
- ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса): 06:20, 09:20, 12:20, 15:20, 18:30;
- пр-т Украинских Героев: 07:25, 10:40, 13:00, 16:50, 20:00.
Номер телефона ответственного лица: 0991545207.
- Маршрут № 150
- ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00;
- пр-т Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00.
Телефонный номер ответственного лица: 0674054608.
- Маршрут № 168
- ул. Добровольцев: 07:00, 08:30, 09:00, 09:30, 14:00, 14:30, 17:30, 19:30;
- ул. 28-й бригады (ул. Паустовского), маг. «Копейка»: 07:02, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:45.
Номер телефона ответственного лица: 0677124929, (048) 7889383.
- Маршрут № 175
- Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45;
- «Аптека Гаевского»: 09:15, 12:25, 15:40, 19:10.
Номер телефона ответственного лица: (048)7432386.
- Маршрут № 185
- Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30;
- «Аптека Гаевского»: 08:05, 11:50, 15:30 18:50.
Номер телефона ответственного лица: (048)7432386.
- Маршрут № 190
- ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 07:05, 07:46, 09:00, 10:05, 12:35, 15:05, 16:05, 17:15;
- железнодорожный вокзал: 08:05, 08:50, 10:00, 11:58, 13:45, 15:55, 17:05, 18:00.
Номера телефонов ответственных лиц: 0503279421, 0681803065.
- Маршрут № 191
- Пересыпский мост: 06:56, 09:00, 10:20, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00;
- Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:35, 10:39, 11:55, 13:59, 15:10, 17:19, 18:44.
Номера телефонов ответственных лиц: 068 180 30 65, (048) 7889383.
Читайте также: Транспортный десант для Одессы: помощь придет из 7 регионов.
- Маршрут № 198
- ул. Неждановой (Онкодиспансер): 07:04, 08:15, 09:00, 11:20, 13:10 13:30, 16:00, 18:15;
- Аркадия: 08:00, 09:05, 09:55, 12:20, 14:00, 14:40, 16:55, 19:10.
Номер телефона ответственного лица: 0681206667.
- Маршрут № 201
- ул. Николая Аркаса: 06:00, 06:15, 08:20, 08:35, 10:40, 10:55, 13:00, 13:35, 15:20, 15:35, 17:40, 17:55;
- пл. Старосенная (железнодорожный вокзал): 07:10, 07:25, 09:45, 10:00, 12:05, 12:20, 14:25, 14:40, 16:45, 17:00, 19:05, 19:20.
Телефонный номер ответственного лица: 0504157046.
- Маршрут № 203
- цементный завод: 06:55, 08:45, 11:30, 14:00, 17:00;
- парк им. Т.Г. Шевченко: 07:50, 09:35, 12:25, 14:55, 17:55.
Номер телефона ответственного лица: 0636676294.
- Маршрут № 214
- Свято-Иверский монастырь: 05:55, 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 16:10, 17:45;
- ул. Неждановой (Онкодиспансер): 05:35, 07:05, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25, 17:15.
Номер телефона ответственного лица: 0681206667.
- Маршрут № 220-а
- пр-т Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;
- Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.
Номер телефона ответственного лица: 0973415367.
- Маршрут № 221
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;
- Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.
Номер телефона ответственного лица: 0973415367.
- Маршрут 232-я
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 06:20, 08:15, 10:20, 13:30, 15:20, 17:30;
- ул. Ак. Сахарова: 06:30, 08:10, 11:00, 12:30, 15:35, 17:15.
Номер телефона ответственного лица: 0503279421.
- Маршрут № 233
- Тираспольское шоссе («Два столба»): 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40;
- парк им. Т.Г. Шевченко: 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40.
Телефонный номер ответственного лица: 0681803065.
- Маршрут № 242
- ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 06:20, 07:10, 10:00, 10:50, 15:25, 16:10;
- Больница водников: 08:05, 11:30, 13:20, 17:20, 17:50.
Номер телефона ответственного лица: 0503279421.
Читайте также: Почему в Одессе нет графиков и когда вернут свет: разъяснение ДТЭК