Ключевые моменты:

  • Обновлено расписание специальных автобусов для лиц с инвалидностью в Одессе на январь.
  • 21 маршрут, рейсы с 05:00 до 20:00.
  • У каждого маршрута есть график и контакты.

Расписание автобусов на январь 2026 года.

  1. Маршрут № 121
  •  ул. Ак. Сахарова: 08:00, 12:00, 16:00, 20:00;
  •  пр-т Небесной Сотни: 06:00, 10:00, 14:00, 18:00.

Номер телефона ответственного лица: 0994457301.

  1. Маршрут № 127
  • Мемориал 411-й батареи: 07:55, 11:25, 13:50, 16:15;
  • Инфекционная больница: 09:10, 12:40, 15:00, 17:30.

Номер телефона ответственного лица: 0503279421.

  1. Маршрут № 145
  • ул. Левитана (ж/м «Радужный»): 06:20, 08:15, 10:25, 12:15, 14:20, 15:55, 18:20, 20:00;
  • ул. Высоцкого: 06:15, 08:05, 09:50, 11:50, 13:35, 16:00, 18:00, 20:00.

Номер телефона ответственного лица: 0991545207.

  1. Маршрут № 146
  • ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:40, 11:20, 15:00, 18:40;
  • ул. Д. Остраха: 05:50, 09:30, 13:10, 16:50.

Номер телефона ответственного лица: 0994457301.

  1. Маршрут № 148
  • ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56;
  • пр-т Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43.

Номер телефона ответственного лица: 0974563814.

  1. Маршрут № 149
  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса): 06:20, 09:20, 12:20, 15:20, 18:30;
  • пр-т Украинских Героев: 07:25, 10:40, 13:00, 16:50, 20:00.

Номер телефона ответственного лица: 0991545207.

  1. Маршрут № 150
  • ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00;
  • пр-т Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00.

Телефонный номер ответственного лица: 0674054608.

  1. Маршрут № 168
  • ул. Добровольцев: 07:00, 08:30, 09:00, 09:30, 14:00, 14:30, 17:30, 19:30;
  • ул. 28-й бригады (ул. Паустовского), маг. «Копейка»: 07:02, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:45.

Номер телефона ответственного лица: 0677124929, (048) 7889383.

  1. Маршрут № 175
  • Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45;
  • «Аптека Гаевского»: 09:15, 12:25, 15:40, 19:10.

Номер телефона ответственного лица: (048)7432386.

  1. Маршрут № 185
  • Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30;
  • «Аптека Гаевского»: 08:05, 11:50, 15:30 18:50.

Номер телефона ответственного лица: (048)7432386.

  1. Маршрут № 190
  • ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 07:05, 07:46, 09:00, 10:05, 12:35, 15:05, 16:05, 17:15;
  • железнодорожный вокзал: 08:05, 08:50, 10:00, 11:58, 13:45, 15:55, 17:05, 18:00.

Номера телефонов ответственных лиц: 0503279421, 0681803065.

  1. Маршрут № 191
  • Пересыпский мост: 06:56, 09:00, 10:20, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00;
  • Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:35, 10:39, 11:55, 13:59, 15:10, 17:19, 18:44.

Номера телефонов ответственных лиц: 068 180 30 65, (048) 7889383.

Читайте также: Транспортный десант для Одессы: помощь придет из 7 регионов.

  1. Маршрут № 198
  • ул. Неждановой (Онкодиспансер): 07:04, 08:15, 09:00, 11:20, 13:10 13:30, 16:00, 18:15;
  • Аркадия: 08:00, 09:05, 09:55, 12:20, 14:00, 14:40, 16:55, 19:10.

Номер телефона ответственного лица: 0681206667.

  1. Маршрут № 201
  • ул. Николая Аркаса: 06:00, 06:15, 08:20, 08:35, 10:40, 10:55, 13:00, 13:35, 15:20, 15:35, 17:40, 17:55;
  • пл. Старосенная (железнодорожный вокзал): 07:10, 07:25, 09:45, 10:00, 12:05, 12:20, 14:25, 14:40, 16:45, 17:00, 19:05, 19:20.

Телефонный номер ответственного лица: 0504157046.

  1. Маршрут № 203
  • цементный завод: 06:55, 08:45, 11:30, 14:00, 17:00;
  • парк им. Т.Г. Шевченко: 07:50, 09:35, 12:25, 14:55, 17:55.

Номер телефона ответственного лица: 0636676294.

  1. Маршрут № 214
  • Свято-Иверский монастырь: 05:55, 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 16:10, 17:45;
  • ул. Неждановой (Онкодиспансер): 05:35, 07:05, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25, 17:15.

Номер телефона ответственного лица: 0681206667.

  1. Маршрут № 220-а
  • пр-т Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;
  • Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

Номер телефона ответственного лица: 0973415367.

  1. Маршрут № 221
  • ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;
  • Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

Номер телефона ответственного лица: 0973415367.

  1. Маршрут 232-я
  • ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 06:20, 08:15, 10:20, 13:30, 15:20, 17:30;
  • ул. Ак. Сахарова: 06:30, 08:10, 11:00, 12:30, 15:35, 17:15.

Номер телефона ответственного лица: 0503279421.

  1. Маршрут № 233
  • Тираспольское шоссе («Два столба»): 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40;
  • парк им. Т.Г. Шевченко: 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40.

Телефонный номер ответственного лица: 0681803065.

  1. Маршрут № 242
  • ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 06:20, 07:10, 10:00, 10:50, 15:25, 16:10;
  • Больница водников: 08:05, 11:30, 13:20, 17:20, 17:50.

Номер телефона ответственного лица: 0503279421.

Читайте также: Почему в Одессе нет графиков и когда вернут свет: разъяснение ДТЭК

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме