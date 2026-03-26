Ключевые моменты:

Ночью 26 марта враг атаковал четыре энергетических объекта в Одесской области.

Разрушения значительны, но энергетики уже вернули свет в 31,5 тысячу домов.

Без электроэнергии остаются еще 33,4 тысячи семей в трех южных районах области.

Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, на восстановление поврежденного оборудования потребуется время. К утру специалистам удалось запитать 31,5 тысячи семей в области.

Однако по состоянию на текущий момент без электроснабжения остаются еще 33,4 тысячи домохозяйств. Проблемы со светом частично наблюдаются в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах области.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после получения разрешений от ГСЧС и военных. Сейчас специалисты осматривают оборудование и разбирают завалы, после чего начнется основной этап ремонта.

«Свет держится!» – резюмировали в ДТЭК, подчеркнув, что делают все возможное для скорейшего возвращения ресурса в дома жителей региона.

В то же время, по информации компании «Укрэгерго», сегодня потребление электроэнергии по стране демонстрирует тенденцию к понижению. И меры ограничения электроснабжения в этот день не прогнозируются.

Напомним, в ночь на четверг, 26 марта, российские войска вновь массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ночной атаки пострадала портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. Ранен один человек.