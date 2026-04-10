Ключевые моменты:

Ночью 10 апреля российские войска атаковали Одессу и область ударными беспилотниками.

В результате атаки повреждены пустые резервуары и оборудование порта.

Силы обороны защитили жилые дома и не допустили разрушений.

Пострадавших нет, специалисты продолжают устранять последствия.

Очередная атака «шахедов» затянулась на долгие часы. Пока одесситы оставались в укрытиях, наши силы ПВО отражали волны дронов, которые заходили на город и область.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, этой ночью агрессор целил в энергетическую и портовую инфраструктуру. Повреждения привели к нарушениям в электроснабжении. Также дроны повредили пустые резервуары и оборудование порта.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы. Идет фиксация последствий и их ликвидация», – написал в соцсетях Олег Кипер.

А глава Одесской ГВА Сергей Лысак поблагодарил военных за защиту жилых кварталов. Он отметил, что благодаря работе наших бойцов дома одесситов уцелели.

«Почти всю ночь враг атаковал наш город беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры», – написал Лысак.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Воздушная тревога в регионе продолжалась до 7:12 часов.