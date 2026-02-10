Ключевые моменты:

Ночь на 9 февраля 2026 года: российские дроны атаковали Одессу, один попал в ЖК «Чудо-город» (Приморский р-н).

46-летний зенитчик Олег сбил «Shahed» из пулеметной установки.

Это его 3-й «шахед» через 1,5 месяца после освоения установки.

Служит в ВСУ с 2022 года.

Защищает Одесщину ради семьи, родственников и друзей, стремится уничтожать каждый БПЛА эффективно.

Ночь на понедельник, 9 февраля 2026, снова была неспокойной в Одессе: российские террористы атаковали город ударными беспилотниками. Один из дронов попал в ЖК «Чудо-город» в Приморском районе. В результате погиб мужчина, еще несколько человек ранены.

Однако этой тяжелой ночью небо над регионом защищал 46-летний Олег из 160-й зенитной ракетной Одесской бригады, сбивший один вражеский «Shahed» из пулеметной установки. Об этом сообщило Воздушное командование «Південь».

Добавим, что через полтора месяца после освоения зенитной пулеметной установки это уже его третий сбитый «шахед».

Военный отмечает, что ранее его группа уничтожила еще восемь дронов из крупнокалиберного пулемета.

В целом сам защитник из Одесщины служит в ВСУ с 2022 года. За это время он был награжден Отличием Президента «За оборону Украины» и «Крестом доблести» от Минобороны.

Олег подчеркивает, что Одесщина – это его земля, где живут семья, родственники и друзья. Именно заради них он защищает страну.

«Каждый враждебный БпЛА — это опасность, поэтому я стараюсь уничтожать их наиболее эффективно, не давая врагу никакого шанса», — подчеркивает воин.

