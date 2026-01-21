Ключевые моменты:

В Одесской области построят ветровую электростанцию мощностью 124 МВт.

В проект инвестируют немецкая Notus Energy и инвестфонд Horizon Capital.

Общий бюджет строительства превысит €220 млн.

Ветропарк в Одесской области: что известно о проекте

Немецкая энергетическая компания Notus Energy и американо-украинская инвесткомпания Horizon Capital подписали соглашение о финансировании строительства ветропарка в Одесской области. Об этом сообщила Одесская областная военная администрация.

Проект предусматривает строительство ветровой электростанции мощностью 124 МВт. Подписание соглашения состоялось на Всемирном экономическом форуме в Давосе при участии министра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева.

На данный момент фонд Horizon Capital Catalyst Fund уже привлек €152 млн, что составляет более половины от запланированных €300 млн. Фонд инвестирует в энергетику, цифровую инфраструктуру и строительство.

Согласно договоренностям, Catalyst Fund получит 45% доли в проекте и обеспечит соответствующую часть инвестиций. Компания Notus Energy сохранит контрольный пакет, вложит оставшиеся средства и будет отвечать за строительство и дальнейшую эксплуатацию ветропарка.

Общий бюджет проекта превышает €220 млн. Также планируется привлечение кредитных средств от международных финансовых организаций, включая EBRD, IFC, Swedfund, BIO, Green for Growth Fund и других партнеров.

Этот ветропарк станет первым из трех проектов Notus Energy в Украине с общей мощностью около 300 МВт. В целом компания развивает портфель проектов возобновляемой энергетики мощностью более 1,3 ГВт.

Проект показывает, что даже в условиях войны Украина продолжает привлекать международные инвестиции. Одесская область остается одним из ключевых регионов для развития устойчивой энергетики и укрепления энергобезопасности страны.

