Ключевые моменты:
- 24 марта специалисты Госэкоинспекции Юго-Западного округа провели плановое обследование акватории и прибрежной зоны Одессы.
- Инспекторы отобрали пробы морской воды для лабораторного анализа и визуально осмотрели поверхность моря на предмет масляных пятен.
- По результатам мониторинга признаков загрязнения моря нефтепродуктами не выявлено, состояние воды соответствует нормам.
Сегодня, во вторник, 24 марта, специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа проинспектировали прибрежную полосу Одессы. Под проверку попали пляж «Ланжерон», побережье в районе Фонтанки, а также акватория 16-й станции Большого Фонтана.
В ходе рейда инспекторы оценивали визуальное состояние поверхности моря и берега на наличие характерных загрязнений. Также были отобраны пробы воды для детального лабораторного исследования.
«По результатам обследования признаков загрязнения нефтепродуктами не выявлено», – резюмировали в ведомстве.
Такой мониторинг является регулярным и позволяет оперативно отслеживать экологическую ситуацию в Черном море.
Ранее в акватории одесских пляжей «Ланжерон» и «Отрада» экологи обнаружили желтые пятна с резким запахом подсолнечного масла.
