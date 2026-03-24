Ключевые моменты:

24 марта специалисты Госэкоинспекции Юго-Западного округа провели плановое обследование акватории и прибрежной зоны Одессы.

Инспекторы отобрали пробы морской воды для лабораторного анализа и визуально осмотрели поверхность моря на предмет масляных пятен.

По результатам мониторинга признаков загрязнения моря нефтепродуктами не выявлено, состояние воды соответствует нормам.

Сегодня, во вторник, 24 марта, специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа проинспектировали прибрежную полосу Одессы. Под проверку попали пляж «Ланжерон», побережье в районе Фонтанки, а также акватория 16-й станции Большого Фонтана.

В ходе рейда инспекторы оценивали визуальное состояние поверхности моря и берега на наличие характерных загрязнений. Также были отобраны пробы воды для детального лабораторного исследования.

«По результатам обследования признаков загрязнения нефтепродуктами не выявлено», – резюмировали в ведомстве.

Такой мониторинг является регулярным и позволяет оперативно отслеживать экологическую ситуацию в Черном море.

Ранее в акватории одесских пляжей «Ланжерон» и «Отрада» экологи обнаружили желтые пятна с резким запахом подсолнечного масла.

