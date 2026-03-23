Ключевые моменты:

В Одесской области утвердили программу, предусматривающую расчистку русла Большого Куяльника;

Проект расчистки дорогой и пока не имеет финансирования;

Идею переброски вод из Хаджибейского лимана ученый резко критикует;

Специалисты считают более безопасным контролируемое пополнение Куяльника морской водой.

В 2024 году Департамент экологии Одесской ОГА утвердил Региональную комплексную программу по охране окружающей среды до 2028 года. Среди мероприятий, предусмотренных документом, — расчистка, раздамбовка и оздоровление русла реки Большой Куяльник. Исполнителем этих работ определен Национальный природный парк «Куяльницкий».

По словам Олега Деркача, сама идея расчистки русла имеет логику, однако ждать от нее быстрого спасения лимана не стоит. Даже если русло освободят от заиления, камыша и заторов, это не означает, что Куяльницкий лиман автоматически получит достаточный объем пресной воды. В многоводные годы такой шаг может помочь быстрее пропускать паводковые воды и уменьшать риск подтоплений в верховьях и среднем течении реки, но в засушливые сезоны эффект будет минимальным.

Отдельная проблема — деньги. Проект считается дорогим, а финансирования на него до сих пор нет. Ученый сомневается, что даже после реализации этой инициативы ситуация принципиально изменится, если в дальнейшем не будет регулярного водонаполнения.

Еще более критично в НПП «Куяльницкий» оценивают другую идею — переброску в Куяльник вод из Хаджибейского лимана. По мнению Олега Деркача, такой сценарий несет значительные риски, поскольку в Хаджибей попадают сточные воды Одессы после очистки, однако назвать их полностью безопасными для уникальной экосистемы Куяльника нельзя.

Ученый считает, что значительно более безопасным направлением является контролируемое пополнение лимана морской водой. Сейчас парк уже работает с Институтом морской биологии, чтобы отслеживать соленость и чистоту воды в Одесском заливе. Весной, когда соленость морской воды ниже, ее можно подавать в лиман с меньшими рисками для экосистемы. Летом такой режим следует корректировать.

Таким образом, ученые не отвергают полностью ни одно из технических решений, но подчеркивают: спасать Куяльницкий лиман нужно не громкими проектами, а научно обоснованными и безопасными для водоема шагами.

Напомним, что паводок в Одесской области не спас Куяльницкий лиман, по заявлениям ученых.

Подробнее о ситуации с реками вокруг Куяльницкого лимана и самим водоемом мы рассказывали в материале: Большая вода в степных реках: спасет ли Куяльницкий лиман весенний паводок?

Также «Одесская жизнь» сообщала, что Куяльник наполнился пластиком и удобрениями, которые принесли в лиман паводковые воды.