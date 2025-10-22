Ключевые моменты:

В результате удара дронами пострадали энергетические объекты в Одессе и Измаиле. Без света остаются почти 9 тысяч семей.

Там, где возможно, энергетики подключили резервные источники, вернув электричество 14,2 тысячам домохозяйств.

Восстановление продолжается, но из-за серьезных повреждений ремонт займет время. Открыты Пункти незламності .

Обстрелы Одесской области: последствия для электросетей

Ночью 22 октября враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, в том числе энергообъект компании ДТЭК «Одесские электросети». Основной удар пришелся на город Измаил, где были повреждены энергетические и портовые объекты.

Из-за атаки без света остались около 8,7 тысячи семей, сообщили в ДТЭК. Энергетики уже восстановили питание для 14,2 тысяч семей и критической инфраструктуры за счет резервных источников. Однако повреждения серьезные, и на полноценный ремонт потребуется время. Бригады продолжают работу на месте круглосуточно.

Кроме того, накануне — 21 октября — в Одессе произошла авария на одном из энергообъектов, который уже неоднократно подвергался атакам. Без света остались более 11 тысяч потребителей. Восстановление подачи электроэнергии продолжается, но полностью устранить последствия пока не удается из-за масштаба разрушений и предыдущих обстрелов.

В Одессе и Измаиле работают «Пункти незламності» — там можно согреться, зарядить телефон и получить помощь.

По всей Украине сегодня — аварийные отключения

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения, сообщили Министерстве энергетики Украины.

Аварийно-восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона», — говорится в сообщениии.