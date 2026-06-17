Ключевые моменты:

Белугу заметили во время обычной проверки документов на рыбацкой лодке.

Рыба-великан весила от 100 до 150 килограммов.

Рыбаки оказались не браконьерами, а легальными промысловиками.

Спасение краснокнижной белуги на Дунае

Экипаж катера Морской охраны нес обычную службу на Дунае, когда решил остановить для стандартной проверки местную рыбацкую лодку. Пока проверяли документы и осматривали плавсредство, стражи порядка заметили, что в воде возле сетей творится что-то странное — на поверхности показался массивный хвост огромной рыбы.

Когда снасти приподняли, пограничники и рыбаки ахнули: в ловушку попалась взрослая белуга. Это одна из самых крупных пресноводных рыб на планете и гордость осетровых. Этот вид находится под строжайшей охраной государства, и ловить его категорически запрещено.

По предварительной оценке, вес рыбы-великана составлял от 100 до 150 килограммов.

Пограничники вместе с рыбаками развернули целую спасательную операцию прямо на воде. Они аккуратно, чтобы не поранить рыбу, распутали прочные нити сетей. К счастью, гигантская белуга не получила никаких повреждений и продолжила свой путь.

Что касается самих рыбаков, то к ним у правоохранителей претензий не возникло. Проверка показала, что мужчины вышли на промысел абсолютно законно и браконьерством не занимались, а краснокнижный гигант заплыл к ним в невод чисто случайно.

Экологи напоминают, что каждая такая взрослая особь белуги сейчас на вес золота, ведь они критически важны для сохранения популяции и биоразнообразия всей реки. Полномасштабная война России против Украины наносит все больший вред природной среде. Одними из самых уязвимых жителей Черного моря стали осетровые рыбы, которые из-за загрязнения водоема все чаще погибают.

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