Ключевые моменты:

МВД инициирует экспертные обсуждения законопроекта о гражданском оружии, включая короткоствольное.

Действия полицейских, покинувших место стрельбы, признаны позорными; правоохранители отстранены, начато уголовное производство.

Следствие проверяет, как стрелок с нестабильной психикой смог получить медицинские справки для продления разрешения на оружие.

Легализация гражданского оружия и выводы после теракта в Киеве

Трагедия, произошедшая в субботу, 18 апреля, в Киеве, вызвала острую дискуссию о безопасности и праве на защиту. В Голосеевском районе мужчина открыл огонь, убив шесть человек и ранив еще 14, после чего захватил заложников в супермаркете и был ликвидирован.

На фоне инцидента глава МВД Игорь Клименко заявил, что украинцы должны получить право на вооруженную самозащиту. Министр напомнил, что в начале полномасштабного вторжения гражданские уже получали оружие для сопротивления, и этот опыт должен быть учтен в новом законопроекте.

«Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления», – заявил Клименко.

По его словам, в предстоящем обсуждении потенциального законопроекта примет большое участие различных пластов общества, чтобы все же согласовать финальную версию документа.

К разработке финальной версии документа привлекут депутатов, журналистов и ветеранское сообщество.

Особое внимание министр уделил действиям сотрудников полиции. Видео, на котором двое патрульных убегают от стрелка, бросив гражданских и ребенка, Клименко назвал «позором для всей системы». Против них возбуждено дело за ненадлежащее исполнение обязанностей, также анонсированы кадровые решения в отношении их руководства.

При этом глава МВД подчеркнул, что массовых проверок всех владельцев оружия не будет. Основной акцент сделают на расследовании того, как именно террорист, чье психическое состояние было явно нестабильным, смог официально продлить разрешение на свое оружие.

Теракт в Киеве: в больницах находятся пострадавший ребенок и семь взрослых

На 19 апреля в больницах остаются 8 человек, раненых стрелком в Голосеевском районе 18 апреля. Среди пострадавших – 11-летний ребенок в стабильном состоянии средней тяжести, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По информации генпрокурора Руслана Кравченко, отец мальчика умер на месте происшествия, а его тетя – в больнице.

Другие пострадавшие – взрослые. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом и еще трое – в состоянии средней тяжести. Всем им врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.