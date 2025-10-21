Об этом сообщила полиция Одесской области.

Ключевые моменты:

Браконьер выловил 42 рыбы (сазанов и карасей) и использовал 400 м сетей без разрешений.

Суд назначил ему год испытательного срока и обязал возместить государству 215 891 грн убытков.

Изъятое имущество (лодка, сети, костюм и улов) конфисковано в доход государства.

Подробности дела

Во время спецоперации «Нерест» водная полиция совместно с пограничниками и экологами задержала браконьера на резиновой лодке без соответствующих разрешений. У него изъяли 42 рыбы (сазанов и карасей), четыре лесковые сети длиной 400 м, лодку и рыбацкий костюм. Была проведена инженерно-экологическая экспертиза, которая оценила ущерб природе в 215 891 грн.

Правоохранители направили обвинительный акт в суд по ч. 1 ст. 249 УК (незаконное занятие промышленным рыбным промыслом). Суд учел искреннее раскаяние подсудимого, признал его виновным и назначил год пробации: обязательная регистрация в органах пробации, уведомление об изменении места жительства или работы, запрет на выезд за границу без согласования. Изъятое имущество и «улов» конфисковали в доход государства.

