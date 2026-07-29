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В Каролино-Бугазе 9-летнего ребенка на надувном круге унесло в заминированную зону моря.

Родной дядя и один из отдыхающих попытались спасти ребенка, но сами оказались в опасности.

Из-за минной угрозы и неблагоприятных условий спасательная операция была значительно осложнена.

Спустя несколько часов местные жители на моторной лодке смогли спасти всех троих.

В результате происшествия никто не пострадал.

Молитвы были услышаны

В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области 9-летнего ребенка, находившегося на надувном круге, течением унесло в море, в заминированную акваторию.

Первым на помощь ребенку бросился его родной дядя. Однако из-за сильного течения он также не смог самостоятельно вернуться к берегу и остался вместе с ребенком в опасной зоне.

После этого помочь решил еще один отдыхающий. Он отправился в море на SUP-доске, однако также не смог справиться с течением и сильным ветром. В результате все трое несколько часов находились в воде.

По информации очевидцев, правоохранители сообщили, что не могут сразу начать спасательную операцию из-за минной опасности. Информацию передали военным, от которых ожидали разрешения на выход в море. Позже пограничники сообщили, что проведению спасательной операции мешали не только заминированная акватория, но и воздушная угроза.

Несмотря на это, нашлись неравнодушные местные жители, которые пришли на помощь ребенку и двум мужчинам. Позже в социальных сетях появилась информация об успешном завершении спасательной операции. Местные жители использовали надувную моторную лодку, смогли добраться до пострадавших и благополучно доставили ребенка и двух взрослых на берег.

Напомним, в начале июля на берегу возле Пивденного нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую 19 июня унесло в море на надувном круге на стихийном пляже в селе Сычавка.