Ключевые моменты:

Ночью 22 февраля российские дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры Одесской области.

В результате ударов возникли масштабные пожары, которые спасатели полностью ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.

Продолжается оценка повреждений и восстановительные работы.

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, в результате попаданий по энергетическим объектам возникли возгорания на больших площадях. К ликвидации последствий были привлечены значительные силы ГСЧС. На данный момент все очаги огня потушены.

«Россия продолжает коварно бить по критической инфраструктуре, пытаясь оставить нас без света и тепла», – отметили в областном управлении ГСЧС.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Сейчас энергетики и профильные службы оценивают состояние поврежденных объектов и устраняют последствия атаки. Информация о возможных отключениях электроэнергии уточняется.

