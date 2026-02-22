Ключевые моменты:
- Ночью 22 февраля российские дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры Одесской области.
- В результате ударов возникли масштабные пожары, которые спасатели полностью ликвидировали.
- Погибших и пострадавших нет.
- Продолжается оценка повреждений и восстановительные работы.
Как сообщили в Одесской областной военной администрации, в результате попаданий по энергетическим объектам возникли возгорания на больших площадях. К ликвидации последствий были привлечены значительные силы ГСЧС. На данный момент все очаги огня потушены.
«Россия продолжает коварно бить по критической инфраструктуре, пытаясь оставить нас без света и тепла», – отметили в областном управлении ГСЧС.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Сейчас энергетики и профильные службы оценивают состояние поврежденных объектов и устраняют последствия атаки. Информация о возможных отключениях электроэнергии уточняется.
По теме: Разрушенный лицей и сгоревшие дома: фоторепортаж с места вражеского террора в Одессе.
Спросить AI: