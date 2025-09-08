Ключевые моменты:

В Одессе восстановили исторические ворота «Дома Ильминской» на улице Змиенко. Работу выполнила мастерская «Тысячи дверей Одессы»;

Мастера вернули четкость резьбе, металлическое кружево и латунную фурнитуру;

Дом XIX века признан памятником архитектуры местного значения.

Двери сияют глубиной

Эта высокая дверь, украшающая фасад здания, вновь засияла первозданной красотой. Мастера вернули четкость резьбе, восстановили изысканное металлическое кружево, вернули симметрию филенок и установили латунную фурнитуру. Теперь двери сияют глубиной, деталями и шармом, достойным памяти эпохи его возведения.

Реставрация двери – это не просто техническая работа, а дань уважения истории Одессы. Мастера «Тысячи дверей Одессы» с любовью воссоздали каждую деталь, вернув дверям их первозданный блеск. Эта трудоемкая работа стала символом того, как город бережет свое архитектурное наследие, соединяя прошлое с настоящим. Теперь, проходя мимо дома Ильинской (Ильминской), каждый может почувствовать дыхание эпохи, оживающее в обновленных контурах и металлических узорах.

Исторический путь здания

Дом на улице Всеволода Змиенко, 21 (ранее Дворянская) имеет богатую и непростую историю. Как сообщает архитектурная фотобаза «PhotoBuildings», все началось в 1831 году, когда участок принадлежал отставному полковнику Корбе. Во второй половине XIX века здесь появились складские помещения, которые затем неоднократно перестраивались. В 1878 году часть склада переоборудовали под жилье для итальянского подданного Серафимо Алимондо. Позже, в 1881 году, архитектор Яворский перепланировал здание для дворянки Татьяны Леонард, а в 1887 году инженер Весели создал отдельный вход в подвал. Самая масштабная перестройка произошла в 1891 году, когда инженер Кучевский возвел двухэтажный дом с подвалом для Марии Ильинской (Ильминской).

С началом XX века дом приобрел дурную славу. В 1911 году здесь действовал так называемый «аристократический дом свиданий» семейства Парадиз, о чем писала в те годы одесская пресса.

Сегодня сооружение известно как «Дом Ильминской», выполненное в стиле эклектики с элементами историзма. Оно признано памятником архитектуры и градостроительства местного значения (охранный №214-Од).

Фото автора