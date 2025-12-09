Ключевые моменты:

Россия ночью обстреляла Днепропетровскую, Херсонскую и Черниговскую области.

США стремятся к быстрому мирному урегулированию конфликта, чтобы уменьшить количество жертв.

Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях российских войск — за последние сутки ликвидировано 930 оккупантов.

Враг обстреливает украинские города

В ночь на 9 декабря три района Днепропетровщины подверглись обстрелам со стороны российских войск, которые применили разнообразное вооружение.

Никополь попал под удары тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Павлоградский район атаковали беспилотниками, из-за чего пострадала местная инфраструктура. Беспилотник также обстрелял Васильковскую громаду в Синельниковском районе. Пострадавших и погибших в результате этих обстрелов нет.

В эти сутки враг атаковал также и Херсонскую область. В результате масштабных обстрелов погибли два человека, а еще пятеро получили ранения. Также были повреждены три многоэтажки, восемь частных домов, фермерское хозяйство, сотовая башня, водонапорная башня, газопровод и частные автомобили.

Этой ночью в Чернигове, в результате падения беспилотного летательного аппарата, повреждено частное домохозяйство. Также в Корюковском районе вследствие попадания по территории фермерского хозяйства возник пожар в скирдах соломы общей площадью около 1800 кв. м.

В Нежинском районе зафиксировано несколько попаданий по одному из промышленных объектов, что повлекло за собой возникновение нескольких очагов пожара. Спасатели оперативно обуздали огонь. Информации о пострадавших пока нет.

Читайте также: Мучительное решение: Силы обороны оставили позиции под Покровском и Мирноградом.

Вашингтон хочет быстрого мира

США стремится как можно быстрее достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, чтобы положить конец кровопролитию. По словам президента США Дональда Трампа, страна действует по гуманитарным соображениям, чтобы уменьшить количество жертв.

Трамп также упомянул, что Джо Байден предоставил Украине 350 миллиардов долларов помощи. В то же время, он отметил собственные действия, подчеркнув, что сначала передал Украине переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелины», которые помогли отразить многочисленные атаки.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны в Украине российские вооруженные силы потеряли 11 403 танка. За последние 24 часа украинские защитники уничтожили 930 оккупантов, что свидетельствует об активных боевых действиях на фронте.

Также читайте: РФ готовит «протестные акции» в Одессе – спецслужбы.