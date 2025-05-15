Как сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, это растение занесено в Красную книгу Украины и считается регионально редким. Обычно его можно встретить на степных склонах, лесных полянах, каменистых ущельях и в оврагах. Миндаль может как образовывать пышные заросли, так и расти в одиночку.

«Кроме эстетической ценности, миндаль является ранневесенним медоносом, а его маслом активно пользуются в косметической промышленности – оно входит в состав кремов, шампуней, кондиционеров и бальзамов. Плоды миндаля богаты витаминами, минералами, белками и эфирными маслами. Но важно помнить: все части этого растения содержат амигдалин – вещество, которое может выделять синильную кислоту, ядовитую для человека… Восхищаясь красотой этого редкого растения, не забывайте: его нужно не только беречь, но и помнить об осторожности!», – напоминают в Госэкоинспекции.

Помимо прочего, отмечают в ведомстве, миндаль выполняет важную почвозащитную функцию – его мощная корневая система укрепляет рельефные склоны, защищая их от эрозии.

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