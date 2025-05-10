Нужно ли обламывать сирень?

К сожалению, не все умеют просто любоваться красотой. Поэтому ломают ветки, неся домой букеты, которые через пару дней окажутся в мусорнике.

– Не переживай так! Сирень нужно ломать, чтобы лучше цвела, – говорят некоторые.

Но сколько людей — столько мнений. Одни говорят, что сирень нужно ломать, другие же уверены в обратном. Даже некоторые садоводы убеждены, что это способствует обновлению куста и пышному цветению. Поэтому я обратилась за разъяснением к агроному-садоводу, жителю города Кодыма Михаилу Лесовому.

По словам специалиста, в местах слома веток на растениях остаются раны. Обычно их не обрабатывают. И эти раны становятся воротами для инфекции, бактерий или избыточной влаги. В результате замедляется рост растения.

– Такая процедура крайне вредна для молодых деревьев, у которых ещё нет большого количества цветов. Обрезка для таких кустов — сильнейший стресс. Сирень может его не пережить, – рассказывает Михаил Лесовой.

Как отмечает специалист, для жизни сирени цветение очень важно. Поэтому санитарную обрезку можно проводить только после того, как цветы увянут. И здесь тоже важно знать меру и иметь специальные инструменты.

– Если человек заботится о дереве, он не будет обрывать сирень. Поэтому советую просто любоваться этой красотой, пока длится сезон, – говорит он.

Закон защищает сирень

К счастью, эти красивые кусты от варварского отношения защищает закон.

Согласно ст. 2 Закона Украины «О защите зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах», защите подлежат все зеленые зоны и насаждения, находящиеся на территории городов и других населенных пунктов, независимо от формы собственности на земельные участки, на которых они расположены.

Статья 152 Кодекса об административных правонарушениях за причинение вреда объектам благоустройства, принадлежащим городу (в том числе и сирени), предусматривает штраф в размере от 340 до 1360 гривен. Размер зависит от суммы нанесенного ущерба.

Если правонарушение совершено лицом в возрасте от 16 до 18 лет, которое не имеет собственного заработка, штраф взыскивается с родителей или лиц, их заменяющих (ст. 307 КУоАП).

Поэтому собственник или любой прохожий, установивший личность того, кто вредит зеленым насаждениям, может обратиться с заявлением о привлечении к ответственности в местный совет или полицию. Нарушителей также можно зафиксировать с помощью видеокамеры.

Итак, любуйтесь красотой, не причиняя ей вреда.

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