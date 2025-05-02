Пионы цветут на территории Ботанического сада Одесского национального университета имени И.И. Мечникова. В этом году коллекция представлена многочисленными сортами древовидных пионов с яркой окраской.
Цветы привлекают внимание как студентов, так и жителей города. Особую популярность пионы имеют благодаря своему декоративному виду и выразительному аромату.
Цветение продлится около трех недель. В этот период ботсад открыт для посещения, и каждый желающий может увидеть растения в пик их цветения.
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