Как сообщает ставший невольным очевидцем происшествия корреспондент «Одесской жизни», горела квартире в доме №47 по улице Канатной.

На место оперативно прибыли спасатели и медики скорой помощи.

«Несколько расчетов пожарных, скорая – зашли с носилками, приехала газовая служба. Полиция перекрыла движение на Канатной от Успенской до Базарной», –информирует наш корреспондент.

Из горящей квартиры вывели мужчину. Также спасли кошку.

Позже стало известно, что есть еще один пострадавший – ему дали кислород.

«И подняли лестницу на 4-й этаж. Пожарный вошел в квартиру через балкон. Там точно есть женщина», – отмечается в сообщении.

В настоящее время пожар успешно потушен. Официальная информация от ГСЧС еще не поступала.

Причина пожара пока неизвестна.

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