Как сообщает ставший невольным очевидцем происшествия корреспондент «Одесской жизни», горела квартире в доме №47 по улице Канатной.

Пожар в центре Одессы

На место оперативно прибыли спасатели и медики скорой помощи.

«Несколько расчетов пожарных, скорая – зашли с носилками, приехала газовая служба. Полиция перекрыла движение на Канатной от Успенской до Базарной», –информирует наш корреспондент.

Пожар на Канатной, спасли мужчину
Из горящей квартиры вывели мужчину

Из горящей квартиры вывели мужчину. Также спасли кошку.

На пожаре в Одессе спасли кошку
Спасенная кошка
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Позже стало известно, что есть еще один пострадавший – ему дали кислород.

«И подняли лестницу на 4-й этаж. Пожарный вошел в квартиру через балкон. Там точно есть женщина», – отмечается в сообщении.

В настоящее время пожар успешно потушен. Официальная информация от ГСЧС еще не поступала.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее в Одессе тушили масштабный пожар на Пересыпи.

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