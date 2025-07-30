Как сообщает ставший невольным очевидцем происшествия корреспондент «Одесской жизни», горела квартире в доме №47 по улице Канатной.
На место оперативно прибыли спасатели и медики скорой помощи.
«Несколько расчетов пожарных, скорая – зашли с носилками, приехала газовая служба. Полиция перекрыла движение на Канатной от Успенской до Базарной», –информирует наш корреспондент.
Из горящей квартиры вывели мужчину. Также спасли кошку.
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Позже стало известно, что есть еще один пострадавший – ему дали кислород.
«И подняли лестницу на 4-й этаж. Пожарный вошел в квартиру через балкон. Там точно есть женщина», – отмечается в сообщении.
В настоящее время пожар успешно потушен. Официальная информация от ГСЧС еще не поступала.
Причина пожара пока неизвестна.
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