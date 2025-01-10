В Одесской области обнаружили птиц, попавших в мазутный плен

Об этом сообщает телеграм-канал «Одеське життя».

Вчера в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» была обнаружена большая ныряльщица, которая была частично обмазанная мазутом и, предположительно, прилетела с места аварии. Об этом рассказал эколог Иван Русев, который ведет ежедневные наблюдения в Нацпарке.

«Наблюдали мы и за большим бакланом, которой был в таком же состоянии как и ныряльщица, но достать его из воды было невозможно. Рашисты разрушают все вокруг и убивают не только украинцев, а и уникальную жизнь в Черном море», — говорит сотрудник Нацпарка.

По словам биолога, в результате аварии уже погибли десятки тысяч птиц. И это еще не конец ужасных последствий для природы.

«Каждый день находят мертвых китообразных, преимущественно азовок и их уже около сотни найденных, а как известно во время таких аварий с нефтепродуктами, море или океан, выбрасывают лишь 5% от всех погибших и поэтому реально погибших от этой аварии — тысячи», — отметил Иван Русев.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 10 тысяч тонн мазута. Он застывает при температуре плюс 25 градусов, на поверхность не всплывает и уходит в толщу воды, опускаясь на дно. Ученые заявляют, что откачать мазут физически невозможно из-за его консистенции. Это станет большой проблемой для экосистемы Черного моря на многие годы, считают ученые.