Мазут после крушения российских танкеров оседает на дно Черного моря: какие прогнозы по последствиям

Об этом предупреждает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Нефтепродукты загрязнили более 50 км побережья, в частности южное побережье Крыма, акваторию Керченского пролива, Черного моря и побережья рф в районе Анапы. По состоянию на 30 декабря на побережье Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута. В оккупированном Крыму уже собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного грунта.

Из-за масштабного разлива мазута в регионе объявлен режим техногенной чрезвычайной ситуации. Нефтепродукты продолжают перемещаться в юго-западном направлении, создавая серьезную угрозу для южного побережья Крыма и прилегающих акваторий.

Нефтяные пятна вблизи южного побережья Крыма создают серьезную угрозу для морских экосистем, прибрежных территорий и их биоразнообразия.

По результатам спутниковых наблюдений ученые прогнозируют, что до 3 января 2025 года будет наблюдаться постепенное расширение нефтяного пятна в акватории Черного моря. Основная масса мазута переместится в юго-западном направлении, при этом сохраняется высокая концентрация загрязнения вблизи побережья южного Крыма.

В рф признали, что это первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100.

«Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее. И, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону», — говорится в сообщении Морспасслужбы.

Полный ущерб от загрязнения Черного моря мазутом с потерпевших крушение российских танкеров оценить сложно. Многое зависит от того, сколько нефтепродуктов в итоге окажется на берегу, а сколько — в донных отложениях. Кроме того, из затопленных танкеров мазут, скорее всего, и дальше будет выливаться в море, усугубляя ситуацию. Об этом рассказал эксперт по климатической и энергетической политике Олег Савицкий.

“Говорить о том, что этот район Черного моря будет пригодным для ведения морского промысла, не приходится. Это действительно мертвая часть моря теперь. И это будет продолжаться многие годы, поскольку танкеры затонули вместе с этим мазутом, и он будет высвобождаться неопределенное время. Сколько этот мазут будет выходить из затонувших танкеров, тяжело предсказать”, — отмечает эксперт.