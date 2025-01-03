Мазут после крушения российских танкеров оседает на дно Черного моря: какие прогнозы по последствиям

В результате аварии российских танкеров в декабре 2024 года значительное количество мазута продолжает распространяться по акватории Черного моря. Нефтепродукты уже достигли южных берегов Крыма. Последствия разлива мазута могут проявляться годами.
Об этом предупреждает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Нефтепродукты загрязнили более 50 км побережья, в частности южное побережье Крыма, акваторию Керченского пролива, Черного моря и побережья рф в районе Анапы. По состоянию на 30 декабря на побережье Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута. В оккупированном Крыму уже собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного грунта.
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Из-за масштабного разлива мазута в регионе объявлен режим техногенной чрезвычайной ситуации. Нефтепродукты продолжают перемещаться в юго-западном направлении, создавая серьезную угрозу для южного побережья Крыма и прилегающих акваторий.
Нефтяные пятна вблизи южного побережья Крыма создают серьезную угрозу для морских экосистем, прибрежных территорий и их биоразнообразия.
По результатам спутниковых наблюдений ученые прогнозируют, что до 3 января 2025 года будет наблюдаться постепенное расширение нефтяного пятна в акватории Черного моря. Основная масса мазута переместится в юго-западном направлении, при этом сохраняется высокая концентрация загрязнения вблизи побережья южного Крыма.
В рф признали, что это первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100.
«Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее. И, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону», — говорится в сообщении Морспасслужбы.
Полный ущерб от загрязнения Черного моря мазутом с потерпевших крушение российских танкеров оценить сложно. Многое зависит от того, сколько нефтепродуктов в итоге окажется на берегу, а сколько — в донных отложениях. Кроме того, из затопленных танкеров мазут, скорее всего, и дальше будет выливаться в море, усугубляя ситуацию. Об этом рассказал эксперт по климатической и энергетической политике Олег Савицкий.
“Говорить о том, что этот район Черного моря будет пригодным для ведения морского промысла, не приходится. Это действительно мертвая часть моря теперь. И это будет продолжаться многие годы, поскольку танкеры затонули вместе с этим мазутом, и он будет высвобождаться неопределенное время. Сколько этот мазут будет выходить из затонувших танкеров, тяжело предсказать”, — отмечает эксперт.