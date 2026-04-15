Ключевые моменты:

На побережье Черного моря обнаружили загрязнение неизвестного происхождения.

Пятна с запахом масла растянулись примерно на 350 метров.

Пострадала птица, ее передали в Одесский зоопарк.

Экологи взяли пробы воды, результаты ожидаются.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 апреля 2026 года инспекторы оперативно отреагировали на обращение местной жительницы о загрязнении в пределах Черноморской городской громады и выехали на место.

«В ходе обследования береговой линии были обнаружены устойчивые пятна серого цвета неизвестного происхождения со специфическим запахом, характерным для подсолнечного масла. Загрязнение простирается вдоль побережья примерно на 350 метров. В прибрежной акватории обнаружена тонкая серая пленка, что свидетельствует о распространении вещества в воде», – рассказали в ведомстве.

На месте также нашли пострадавшую птицу – малую пирникозу, загрязненную этой смесью. Экоинспекторы не оставили пернатую в беде – ее забрали и передали специалистам Одесского зоопарка для оказания помощи.

Для выяснения характера загрязнения экологи отобрали пробы морской воды. Образцы уже переданы в лабораторию, результаты исследований ожидаются.

