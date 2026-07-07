Ключевые моменты:

Жителям Приморского района города придется обходиться без света 14 часов — энергетики будут работать с 08:00 до 22:00.

В Подольском районе области электроэнергии не будет в течение 10 часов — с 08:00 до 18:00.

Все отключения являются плановыми и необходимы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций.

Графики отключений в Одессе и области 7 июля

Сегодня одесситам, проживающим в Приморском районе города, а также жителям Подольского района области советуют заблаговременно подготовиться к длительному отсутствию электроэнергии. Об этом абонентов предупредили в пресс-службе компании «ДТЭК Одесские электросети».

Для безопасности проведения работ:

с 08.00 до 22.00 будет обесточена часть Приморского района Одессы.

с 08:00 до 18:00 свет будет отсутствовать в домах клиентов частично Подольского района области.

Энергетики убедительно просят потребителей заранее зарядить мобильные телефоны, ноутбуки и пауэрбанки. Техническое обслуживание и замена устаревшего оборудования критически важны для устойчивой работы энергосистемы региона, поэтому жителей просят отнестись к временным ограничениям с пониманием.

Как проверить свой адрес в списках на плановое отключение

Компания «ДТЭК Одесские электросети» рекомендует горожанам самостоятельно проверить статус своего дома. Оперативно узнать, попал ли ваш адрес в график ремонта на 6 июля, можно несколькими способами:

Зайти на официальный сайт компании в специальный раздел «Відсутня електроенергія» .

Воспользоваться автоматическими чат-ботами ДТЭК в мессенджерах Viber или Telegram (для этого достаточно ввести свой номер лицевого счета или точный адрес).

Напомним, 3 июля 2026 года крупная авария оставила без электроснабжения Приморский район Одессы – в один момент без света остались более 6 тысяч семей.