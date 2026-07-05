Ключевые моменты:

В Одессе днем воздух прогреется до +26…+28 °C, по области местами до +30 °C.

В центральных и северных районах Одесской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в экосистемах.

Температура Черного моря у побережья Одессы остается комфортной для этого сезона — около +22…+23 °C.

Погода в Одессе: чего ждать горожанам

В понедельник в Одессе установится оптимальный температурный режим для прогулок и дел. День пройдет под знаком переменной облачности — солнце будет периодически прятаться за облаками, защищая город от прямых палящих лучей.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей завтра в Одессе:

Облачность: облачно с прояснениями

Осадки: без существенных осадков

Ветер: западный, 7-12 м/с

Ночная температура: +17…+19 °C

Дневная температура: +26…+28 °C

Западный ветер принесет приятную свежесть, поэтому даже в полуденные часы духоты не предвидится. Температура морской воды удерживается на отметке +22…+23 °C.

Прогноз для области: чрезвычайная пожарная опасность

В районах области синоптическая картина будет схожей, но с чуть более широким температурным диапазоном. Ночью столбики термометров опустятся до вполне прохладных +14…+19 °C, а днем воздух прогреется в пределах +25…+30 °C.

Как и в областном центре, существенных дождей не прогнозируется.

На автодорогах Одесской области в течение суток прогнозируется хорошая видимость

Важное предупреждение: 6 июля в центральных и северных районах Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Текущие погодные условия будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии любого источника возгорания (открытого огня, непотушенных сигарет или костров).

Жителей региона призывают быть максимально осторожными с огнем на производстве и во время отдыха на природе.

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