Ключевые моменты:

В Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха днем ​​будет 26–28°С, ночью — 16–18°С.

По области днем ​​воздух прогреется до 29°С.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура морской воды возле Одессы – 23–24°С.

На автодорогах Одесской области сохранится хорошая видимость.

Погода в Одессе

В воскресенье, 5 июля, в Одессе сохранится комфортная летняя погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с.

В ночные часы температура воздуха будет составлять 16–18°С, а днем ​​воздух прогреется до 26–28°С.

Температура морской воды у побережья будет оставаться комфортной для купания – 23–24°С.

Погода в Одесской области

По области также прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер будет достигать 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°С, а днем ​​от 24 до 29°С в зависимости от района.

Кроме того, на дорогах Одесской области видимость будет хорошей, что будет способствовать безопасному передвижению водителей.

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