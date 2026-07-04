Ключевые моменты:
- В Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
- Температура воздуха днем будет 26–28°С, ночью — 16–18°С.
- По области днем воздух прогреется до 29°С.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура морской воды возле Одессы – 23–24°С.
- На автодорогах Одесской области сохранится хорошая видимость.
Погода в Одессе
В воскресенье, 5 июля, в Одессе сохранится комфортная летняя погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с.
В ночные часы температура воздуха будет составлять 16–18°С, а днем воздух прогреется до 26–28°С.
Температура морской воды у побережья будет оставаться комфортной для купания – 23–24°С.
Погода в Одесской области
По области также прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер будет достигать 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°С, а днем от 24 до 29°С в зависимости от района.
Кроме того, на дорогах Одесской области видимость будет хорошей, что будет способствовать безопасному передвижению водителей.
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