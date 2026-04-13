Ключевые моменты:
- В ближайшей час сегодня, 13 апреля, Одессу накроет гроза.
- Жителей просят ограничить передвижение и не парковаться под деревьями и ЛЭП.
- Из-за шторма в Черном море повышена минная опасность у побережья.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайший час 13 апреля ожидается гроза, которая сохранится до конца суток. В Одессе и области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях I (желтого) уровня опасности.
В связи с ухудшением погодных условий городские власти призывают жителей и гостей Одессы быть особенно внимательными, по возможности ограничить передвижение и поездки, особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин. Также рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач.
Отдельно отмечается, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. В одесской мэрии подчеркивают, что пребывание в пляжной зоне сейчас крайне опасно из-за большого риска подрыва морских мин, особенно в условиях шторма.
В случае обнаружения предметов, похожих на морские мины, категорически запрещается к ним приближаться или прикасаться. Необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 102.
Читайте также: В Одессе прогремели взрывы – враг атаковал ракетой.