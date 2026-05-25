Ключевые моменты:
- 26 мая в Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков;
- температура воздуха днем поднимется до 25-30° тепла;
- вдоль побережья объявлен I уровень опасности из-за сильного ветра;
- в конце мая в регион придут дожди, грозы и ощутимое похолодание.
Какой будет погода в Одессе и области 26 мая
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник в Одесской области сохранится теплая весенняя погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, небо будет переменно облачным.
Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Вдоль морского побережья днем возможно усиление ветра до 12-14 м/с, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.
Температура воздуха по области ночью составит 13-18°, днем воздух прогреется до 25-30°.
В Одессе ночью прогнозируют 16-18° тепла, днем — 25-27°.
На автодорогах области видимость будет хорошей.
Синоптики предупредили об изменении погоды в конце мая
По данным метеорологов, с 26 по 29 мая погодные условия в регионе начнут меняться. Антициклон ALEXANDER постепенно уступит место ложбине циклона JULE, из-за чего в Одесской области и на морском побережье ожидается неустойчивая погода.
26 и 27 мая существенных изменений синоптической ситуации пока не прогнозируют. Однако уже 27 мая атмосферный фронт принесет дожди, грозы и местами шквалы. Вместе с осадками ожидается и снижение температуры воздуха.
28 и 29 мая температура ночью составит 11-16°, днем — 17-22°. В северных районах области будет еще прохладнее: ночью 8-13°, днем всего 13-18°.
Ветер преимущественно останется северо-западного направления, местами порывистым.
На море прогнозируют легкое волнение, опасных подъемов уровня моря не ожидается. Температура морской воды у побережья Одесской области составляет 16-18°.
