Ключевые моменты:

температура морской воды у Одессы составляет 16-18°;

26 мая на побережье ожидается сильный северо-западный ветер;

синоптики объявили желтый уровень опасности;

в конце мая в Одесскую область придут дожди и похолодание.

Какой будет погода у моря 26 мая

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник в Одесской области и на морском побережье сохранится теплая погода без существенных осадков.

Температура воздуха днем будет достигать 25-27° тепла, а морская вода у берегов Одессы прогрелась до 16-18°.

В то же время вдоль побережья ожидается усиление северо-западного ветра до 12-14 м/с. Из-за этого синоптики объявили I уровень опасности — желтый.

На море прогнозируют легкое волнение без опасных подъемов уровня воды.

Когда в Одессе изменится погода

По данным синоптиков, в ближайшие дни антициклон ALEXANDER постепенно уступит место ложбине циклона JULE.

Уже 27 мая атмосферный фронт принесет в Одесскую область дожди, грозы и местами шквалы. Вместе с осадками ожидается и снижение температуры воздуха.

28 и 29 мая днем прогнозируют всего 17-22° тепла, а в северных районах области температура может опуститься до 13-18°.

