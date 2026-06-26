Ключевые моменты:

Грозовой фронт накроет Одессу в ближайшие часы и сохранится до конца дня 26 июня.

Мэрия призывает горожан быть предельно бдительными и соблюдать правила безопасности.

Призыв к водителям: Не оставляйте автомобили под деревьями и электролиниями.

Рекомендации мэрии: как обезопасить себя и имущество

Найближчу годину 26 червня очікується гроза, яка збережеться до кінця дня.

В связи с ухудшением погодных условий городские власти настоятельно рекомендуют одесситам и гостям города скорректировать свои планы:

Ограничьте перемещения: По возможности оставайтесь в помещениях. Особое внимание стоит уделить безопасности пожилых людей, детей и беременных женщин — им поездки по городу во время грозы лучше полностью исключить.

По возможности оставайтесь в помещениях. Особое внимание стоит уделить безопасности пожилых людей, детей и беременных женщин — им поездки по городу во время грозы лучше полностью исключить. Осторожность на улицах : Из-за сильных порывов ветра и дождя возможен масштабный древопад. Избегайте прогулок под высокими деревьями и рекламными щитами.

: Из-за сильных порывов ветра и дождя возможен масштабный древопад. Избегайте прогулок под высокими деревьями и рекламными щитами. Правила парковки: Категорически запрещено парковать транспортные средства под деревьями, линиями электропередач, а также непосредственно на решетках дождеприемников (ливневок), чтобы не блокировать отток дождевой воды.

В мэрии предупреждают, что штормовая погода в разы усиливает минную опасность вдоль всего одесского побережья. Высокие волны могут сорвать морские мины с якорей и пустить их в дрейф вдоль береговой линии.

«В штормовую погоду вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины прямо у берега. Находиться в пляжной зоне сейчас категорически запрещено. В случае обнаружения подозрительных предметов, похожих на снаряды или мины, ни в коем случае не приближайтесь к ним и не трогайте их. Сразу же звоните по номеру 102», — подчеркивают власти.

Напомним, после трагедии на пляже в Одессе в публичном пространстве вновь разгорелась дискуссия: какое из названий правильное — «Отрада» или «Видрада»? Разъяснение дала филолог и культуролог Татьяна Ананченко.

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