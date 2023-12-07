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Пережили циклон, но убежали от холодов: куда делась стая фламинго из Одесщины

Пережили циклон, но убежали от холодов: куда делась стая фламинго из Одесщины

Стая фламинго, которая прижилась на берегах Тузловских лиманов, несколько дней назад покинула Одесскую область и улетела южнее – в Болгарию.

Об этом сообщил ученый Иван Русев.

Исследователь рассказал, что циклон, который был в конце ноября, не испугал фламинго, но разнообразил их рацион.

Но холода, пришедшие в область, заставили птиц покинуть насиженные места и отправиться искать более теплый климат.

По словам Ивана Русева, ему румынские коллеги сообщили, что большую шайку птиц видели пролетом через Румынию в сторону Болгарии. А молодых птиц уже видели болгарские исследователи на озере Шабла. Распознали птиц за кольцом, которое поставили птицам в Украине в сентябре этого года.

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Как напомнил Иван Русев, тогда проходили съемки проекта «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым. А уже завтра, 8 декабря, в 20.30 украинские зрители смогут увидеть в документальном фильме как это происходило.

фламінго

Также ученый сообщил, что одна из молодых птиц упала возле Стенцовско-Жебрияновских плавней между с. Приморским и г. Вилковым. Птицу удалось выловить в канале. Иначе он или замерз бы, или его съели бы хищники.

фламінго

Окольцованную птицу передадут в Одесский зоопарк, где она перезимует среди своих родственников. А весной его вернут в дикую природу на Тузловские лиманы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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