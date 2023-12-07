Пережили циклон, но убежали от холодов: куда делась стая фламинго из Одесщины

Об этом сообщил ученый Иван Русев.

Исследователь рассказал, что циклон, который был в конце ноября, не испугал фламинго, но разнообразил их рацион.

Но холода, пришедшие в область, заставили птиц покинуть насиженные места и отправиться искать более теплый климат.

По словам Ивана Русева, ему румынские коллеги сообщили, что большую шайку птиц видели пролетом через Румынию в сторону Болгарии. А молодых птиц уже видели болгарские исследователи на озере Шабла. Распознали птиц за кольцом, которое поставили птицам в Украине в сентябре этого года.

Как напомнил Иван Русев, тогда проходили съемки проекта «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым. А уже завтра, 8 декабря, в 20.30 украинские зрители смогут увидеть в документальном фильме как это происходило.

Также ученый сообщил, что одна из молодых птиц упала возле Стенцовско-Жебрияновских плавней между с. Приморским и г. Вилковым. Птицу удалось выловить в канале. Иначе он или замерз бы, или его съели бы хищники.

Окольцованную птицу передадут в Одесский зоопарк, где она перезимует среди своих родственников. А весной его вернут в дикую природу на Тузловские лиманы.