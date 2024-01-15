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Одесситов приглашают на бесплатную консультацию к врачу-гастроэнтерологу

Одесситов приглашают на бесплатную консультацию к врачу-гастроэнтерологу

Во вторник, 16 января, в Консультативном диагностическом центре №6 пройдет бесплатная консультация врача-гастроэнтеролога. Всем желающим необходимо записаться по телефону.

Об этом сообщает Телеграм-канал Одеса. Офіційно.

16 января с 9:00 до 14:00 в Консультативно диагностическом центре №6 по ул. Марш. Говорова, 26а пройдет День ранней диагностики заболеваний органов желудочно-кишечного тракта.

Всех желающих приглашают на бесплатную консультацию к врачу-гастроэнтерологу. При необходимости врач направит дальнейшую диагностику, в частности: эзофагогастродуоденоскопию, УЗИ, лабораторные анализы и консультации других специалистов.

Чтобы избежать очередей, просьба записываться по телефонам:

  • 048 797 28 88
  • 048 750 20 09
  • 048 704 88 15
  • 094 933 081

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Редакция ПРОФИЛЬ

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