Одесситов приглашают на бесплатную консультацию к врачу-гастроэнтерологу

Можно ли спать рядом с телефоном на зарядке? С появлением в нашей жизни смартфонов многие из нас обзавелись привычкой спать рядом с гаджетом, чтобы в случае необходимости он всегда был под рукой. А кто-то еще и ставит телефон на всю ночь на зарядку. Насколько это безопасно, рассказали специалисты компании Apple. ПОДРОБНЕЕ

Куда жаловаться, если отказывают в бесплатном лечении? Программа государственных гарантий обеспечивает украинцам бесплатное лечение. Но бывает, что с пациента требуют деньги за услуги, которые оплачивает медучреждениям государство, то есть по сути отказывают в бесплатном лечении. ПОДРОБНЕЕ

Как повысить уровень кальция в организме? Оптимальное содержание кальция в крови является важным элементом поддержания здоровья для всех возрастов. Кальций не только играет ключевую роль в укреплении костей и зубов, но также участвует в регуляции сердечной деятельности, мышечных сокращениях и свертываемости крови. Если уровень кальция в организме недостаточен, это может привести к различным заболеваниям, таким как остеопороз или проблем с зубами. ПОДРОБНЕЕ

Астрологический прогноз: гороскоп здоровья на январь 2024 Гороскоп здоровья на январь поможет вернуться в привычный режим жизни после новогодних праздников. Если кто-то и позволял себе излишества, то сейчас самое время наладить работу организма, отдохнуть и расслабиться. Не пренебрегайте прогулками, но при этом будьте осторожны: зима — время травмоопасное. ПОДРОБНЕЕ