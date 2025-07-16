Ключевые моменты:

В нацпарке зафиксировали семь пар уток нерозень с птенцами

Вид занесен в Красную книгу Украины

Почему птицы выбрали Одесскую область

Семь пар уток нерозень (Anas strepera) с выводками птенцов были замечены в поймах и густых камышах на участке нацпарка, известном как «Тузловская Амазония». Этот вид водоплавающей птицы из семейства утиных в Украине встречается редко и находится под охраной как краснокнижный.

Специалисты Национального природного парка отмечают, что неразень — особенно осторожная птица. Ее практически невозможно сфотографировать: в случае опасности самка прячется, а птенцы мгновенно разбегаются в камыш. Это затрудняет наблюдение, однако подтверждает, что территория остается безопасной для размножения.

Присутствие выводков неразлучника свидетельствует о важной роли Тузловских лиманов в сохранении биоразнообразия. По оценке работников парка, эти водно-болотные угодья являются одними из наиболее ценных в Украине, особенно учитывая рост влияния климатических изменений и человеческой деятельности.

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