На Одещині зимують рідкісні червонокнижні птахи

Про це повідомив співробітник нацпарку “Тузловські лимани” Іван Русєв.

За словами вченого, зараз птах харчується дрібною рибою на відкритих від льоду ділянках лиманів.

Ці рідкісні птахи зазвичай гніздяться на Азово-Чорноморському узбережжі, у дельтах рік Дунай, Дністер, Дніпро та Східному Сиваші, але невеликі групи також можна зустріти в інших частинах півдня України.

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Малий баклан – найменший серед бакланів фауни України, має довжину близько 48 см, розмах крил близько 80 см, що майже вдвічі менше від великого баклану. Здебільшого малі баклани – перелітний птах. До гніздування приступають у другій половині березня – першій половині квітня. Цікаво, що кладку насиджують обидва партнери.

Крім Червоної книги України цей вид птахів занесено до Європейського червоного списку, Додатка II Бернської конвенції, Додатка II Боннської конвенції та AEWA.

Причини зменшення їх чисельності та вразливості досі залишаються невизначеними, але ймовірно це пов’язано з осушенням водно-болотних угідь, загибеллю рибальських знарядь, полюванням і фактором занепокоєння.

У найнесприятливіших умовах зимового періоду Тузловські лимани стали притулком цих рідкісних птахів. Лимани Малий Сасик та Джантшейський налічують 22 представники цього виду, що робить цю територію важливим об’єктом для збереження та дослідження. Ці птахи знаходяться у дельті Дунаю та на озерах Придунайського регіону.