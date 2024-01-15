В Одессе осужденный обманул 28 человек на продаже новогодних товаров

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Установлено, что в канун новогодних праздников «обитатель» одесской исправительной колонии создал на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о продаже искусственных елок по привлекательной цене — от 500 до 700 гривен.

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В течение недели на предложение продавца откликнулись 28 жителей Одессы. Во время общения с покупателями, «продавец» сообщал им, что отправит заказ только после полной оплаты, а когда на его счет поступали деньги – переставал выходить с ними на связь.

Не дождавшись товара, потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Правоохранители установили личность правонарушителя и, собрав доказательства, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Кроме 4,9 лет лишения свободы за предыдущие правонарушения, ему грозит еще три дополнительных года заключения.