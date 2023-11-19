Как штормит Черное море: одесский фотограф показал завораживающие кадры (фото)

Такие фото опубликовал у себя в Facebook одесский фотограф Юрий Бершадский.

«Сегодня снова штормит! Я не мог пропустить это событие, потому сидим в тепле и смотрим фотографии на экране»,

– прокомментировал фотограф.

И хотя сделаны эти фото были накануне, сегодня, как утверждают очевидцы, волны еще больше. К тому же, по словам синоптиков, шторм будет продолжаться.

Так что сидим в тепле и любуемся штормящим Черным морем: оно определенно того стоит!

Напомним, в ночь на воскресенье, 19 ноября, в Одессе снова похозяйничал штормовой ветер. Результатом стало более чем полсотни упавших деревьев и веток. А под утрогород немного припорошило снегом.