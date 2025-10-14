Ключевые моменты:
- Охранник супермаркета посадил птицу в автомобиль и отвез в зоопарк.
- В зоопарке приняли птицу для лечения и ухода.
Подробности спасения
В минувшие выходные посетители супермаркета в Лузановке заметили большую белую птицу, которая хромала, не могла взлететь и лежала прямо на асфальте парковки. Испуганная и обессиленная, она не реагировала на людей.
Местный охранник супермаркета Вячеслав не оставил птицу на произвол судьбы. Он перенес ее в машину и оперативно доставил в Одесский зоопарк.
Директор зоопарка Игорь Биляков сообщил, что птице предоставляется необходимая терапия и регулярное кормление. После восстановления птицу планируют отпустить на волю.
