Ключевые моменты:

Охранник супермаркета посадил птицу в автомобиль и отвез в зоопарк.

В зоопарке приняли птицу для лечения и ухода.

Подробности спасения

В минувшие выходные посетители супермаркета в Лузановке заметили большую белую птицу, которая хромала, не могла взлететь и лежала прямо на асфальте парковки. Испуганная и обессиленная, она не реагировала на людей.

Местный охранник супермаркета Вячеслав не оставил птицу на произвол судьбы. Он перенес ее в машину и оперативно доставил в Одесский зоопарк.

Директор зоопарка Игорь Биляков сообщил, что птице предоставляется необходимая терапия и регулярное кормление. После восстановления птицу планируют отпустить на волю.

