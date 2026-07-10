Ключевые моменты:
- Россия атаковала Одесщину крылатыми ракетами.
- Под ударом оказалась портовая инфраструктура.
- В результате атаки возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.
Один человек погиб
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг атаковал Одесщину крылатыми ракетами. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. На территории возникли пожары.
К сожалению, один человек погиб. На месте идет ликвидация последствий вражеской атаки.
Напомним, 8 июля, российские войска нанесли баллистический удар по Одесской области. Под огнем оказался объект гражданской инфраструктуры.