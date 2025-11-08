Ключевые моменты:

8 ноября ожидается буря с К-индексом 6 — это высокий уровень геомагнитных возмущений.

Причина бурь — мощные вспышки и корональные выбросы от активной области Солнца.

Мощная магнитная буря продолжит бушевать

Первая неделя ноября 2025 года выдалась крайне бурной для Солнца — одна за другой происходили мощные вспышки, которые вызвали магнитные возмущения на Земле.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 8 ноября ожидается магнитная буря красного уровня — К-индекс достигнет отметки 6, что считается сильным воздействием. В это время метеозависимые люди могут ощущать слабость, головную боль, перепады давления или раздражительность.

По прогнозам, 9 ноября активность немного снизится, но магнитное поле Земли останется нестабильным, поэтому влияние бурь сохранится.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, солнечная активность будет оставаться активной в течение четырех дней. В выходные, 8−9 ноября ожидается магнитная буря уровня STORM G2, STORM G1. С большой вероятностью сильные геомагнитные возмущения будут продолжаться и в начале следующей недели.

Причина магнитной бури — серия солнечных вспышек

Все началось 4 ноября, когда на Солнце произошло четыре крупные вспышки. Активная область под номером AR4274, только появившаяся на видимой части солнечного диска, сразу проявила высокую активность.

Две вспышки не сопровождались выбросами плазмы, но две другие — класса M и класса X — отправили мощные корональные выбросы массы (КВМ) в сторону космоса.

Согласно моделям NOAA, потоки плазмы начали двигаться в направлении Земли, вызывая сильные геомагнитные колебания. К счастью, основной поток не был направлен прямо на Землю, однако ударная волна от вспышки все же достигла планеты и вызвала заметные возмущения магнитного поля.

Как повлияет солнечная активность 8 ноября

Магнитная буря подобного уровня способна воздействовать на состояние всех людей. В группу особого риска входят пожилые, метеозависимые, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

В этот день рекомендуется уделить внимание своему здоровью — по возможности ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе и пить больше жидкости. Также буря такого уровня может вызвать перебои радиосвязи и незначительные сбои в энергосистемах, а также повлиять на миграции птиц и животных.

