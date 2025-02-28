Филинам с передатчиками

В дельте Днестра и Дуная орнитологи Одесского зоопарка выпускают филинов — хищных птиц, занесенных в Красную книгу Украины. В этой местности они гнездились примерно до середины 60-х годов, а потом исчезли.

— Там в пойменных лесах всегда была интенсивная охота. Я думаю, что филинов просто выбили, — считает заведующий Центром разведения хищных птиц и сов Одесского зоопарка Виктор Пилюга, — В нашем же зоопарке филины стабильно размножались. Поэтому появилась идея попробовать восстановить популяцию филина на Днестре. Мы первыми начали этим заниматься в Украине.

Пугачи

Одесский зоопарк заключил договоры о научно-практическом сотрудничестве сначала с руководством Нижнеднестровского национального природного парка, а затем — и Дунайского биосферного заповедника. С 2010 года на эти заповедные территории было выпущено более десятка молодых филинов.

Пугача випускают в природу

— Мы получаем птенцов. Доращиваем молодняк до приобретения летной способности и полного закрепления охотничьего поведения. И когда они уже начинают самостоятельно кормиться, отвозим их в дельту, — рассказывает орнитолог, — Там построен специальный вольер, где птицы передерживаются. А после того, как они адаптируются к окружающей среде, мы выпускаем их на волю.

Угроза для птиц сейчас не охотники, а война

За перемещением, дальнейшей судьбой выпущенных филинов орнитологи следят с помощью передатчиков, прикрепленных к птицам через трекеры.

— Один из филинов, за которым мы наблюдали, две недели просидел в районе места выпуска, — вспоминает Виктор Иванович, — а потом ушел из дельты и начал перемещаться в направлении Одессы. Есть такое явление — «хоминг», когда птица возвращается в то место, где вывелась. Последний сигнал был в районе Авангарда, а потом исчез. Впоследствии выяснилось, что филина подстрелили охотники возле Большого Дальника. Увидели интересную птицу и решили сделать чучело.

Сегодня из-за войны охота запрещена. А фактором беспокойства для птиц стали боевые действия. Они вынуждены покидать места гнездования, в результате стресса могут уничтожать собственные яйца. А ночные птицы из-за близких взрывов рискуют потерять зрение.

Откуда прилетели фламинго

Но вместе с тем появились в Одесской области и новые виды. Причина — глобальное потепление, отмечают ученые. В 2023 году в национальном природном парке «Тузловские лиманы» загнездились фламинго.

— Это уникальное явление. До этого в Украине фиксировались отдельные залеты одиночных птиц. А в 2023 году на Тузловские лиманы прилетели 500 фламинго. Была колония, в которой успешно вывелись птенцы, — рассказывает Виктор Пилюга, — Обычно они гнездятся на соленых озерах в Турции. Сейчас эти озера подсыхают. А фламинго надо, чтобы был определенный уровень воды — с этим связана их кормовая база. И они начали экспансию на более северные территории. На Тузловских лиманах хорошие условия для фламинго. К тому же сейчас там практически безлюдно. А лучшие условия для птиц именно на закрытых территориях. Поэтому в 2024 году здесь было уже 1500 фламинго. Образовалась колония и на мелководных островах. Но из-за постоянного шума военных действий — взрывы, шахеты — птицы покинули ее.

Фламинго на Тузловских лиманах

Почему в Одессе исчезли грачи и воробьи

Птиц в Одесской области, по наблюдениям орнитологов, сейчас стало меньше. Разве что, в связи с запретом охоты, в пределах Одессы появились фазаны. Их замечают на морских склонах, в ботаническом саду, парках. А вот грачей можно увидеть все реже и реже.

— Если 25 лет назад вокруг Одессы было 15 колоний грачей, то сегодня остались одна-две. И виноват в этом человек, — убежден Виктор Пилюга, — Грачи гнездятся на деревьях, а их вырубают. Считается, что грачи вредят посевам. И я столкнулся с ситуацией, когда местные жители просто выжгли их колонию. На длинную палку намотали паклю в смоле, и этой палкой выжигали гнезда.

Виктор Пилюга

А в городе, отмечают одесситы, даже воробьев стало меньше.

— Это касается не только воробьев, но и многих воробьиных видов — щеглов, чижей, зеленушек, — уточняет заведующий Центром реабилитации животных Одесского зоопарка зооинженер Борис Александров. — Я предполагаю, что причина — использование химикатов на полях. В насекомые попадает яд, который потом по пищевой цепи попадает в птиц, и они теряют репродуктивную функцию — не размножаются. В результате популяции сократились на 70%.

Центр, где кормят и лечат птиц

Сейчас птиц в Центре реабилитации немного. В конце февраля, когда начнутся миграционные перемещения, их станет больше.

— Тогда к нам попадает много перелетных птиц, — рассказывает Борис Петрович. — Из-за того, что корма не хватает, они ослаблены. Сейчас приносят в основном ворон, грачей, голубей, воробьев, скворцов, дроздов. Птиц, которые живут рядом с человеком. Приносят птиц раненых, больных, неспособных жить в природе. Мы их реабилитируем по возможности — кормим, лечим. 50% спасти точно удается. Затем, если у них сложилось все хорошо, выпускаем на волю. Правда, птицам, которые долго просидели в неволе, адаптироваться в природе очень трудно. Поэтому сначала орнитологи помещают их в большой вольер. А потом выпускают туда, где есть корм. Если водоплавающая птица — в море, лиман. А, например, стрижу надо свободное пространство — чтобы ему было легко набрать высоту.

Борис Александров

Можно ли восстановить крыло и отмыть от мазута?

Есть в Центре ветеринарная служба, хирурги. Бывает, что птице надо делать операцию. Например — ампутацию поломанных лап, крыльев. Как правило, летные функции, к сожалению, в таких случаях восстановить не удается.

— У птиц хрупкие кости, они не наполнены костным мозгом, поэтому плохо срастаются. Восстанавливаются с тяжелыми костными мозолями. А для полета должны восстановиться идеально — без всяких осложнений, которые бывают после переломов, — объясняет зооинженер, — Есть такое понятие, как остеосинтез. Когда вставляются штифты, которые дают возможность более правильно срастись костям. Если это касается ног, то такой способ работает. Если касается полета — это очень сложно.

Птиц, которые пострадали из-за мазута, вылившегося в результате аварии с российских танкеров в Черное море, в Центр пока не поступало. В то же время сгустки нефтепродуктов достигли уже и Одесского залива. Поэтому приносить загрязненных водоплавающих птиц в зоопарк со временем будут, считает Виктор Пилюга. А процесс их реабилитации — достаточно длительный и сложный.

Погибла от мазута краснокнижная гагара

— Птицы, загрязненные мазутом, теряют способность летать, у них нарушается теплообмен. И очень многие из них погибают, — отмечает Виктор Иванович, — Их надо отмывать от нефтепродуктов. Затем хорошо просушить. Подождать пока восстановится естественное покрытие перьев жиром, предохраняющим птицу от неблагоприятных изменений температуры. И процесс этот может занять недели.

О птичьем гриппе

Зимой птицы часто разносят вирусные заболевания — птичий грипп, болезнь Ньюкасла. И чтобы инфекцию в зоопарк не занести, новоприбывшие пациенты 45 дней находятся на карантине — на отдельной закрытой территории.

Птичий грипп случается чаще всего у лебедей и уток. Но поражает это заболевание, по словам Бориса Александрова, даже хищных птиц, хотя у них должен быть иммунитет. Но в природе соколы и орлы часто питаются ослабленными птицами, пораженными вирусными инфекциями.

У голубей, в основном, обнаруживают болезнь Ньюкасла. Если вирус не убивает, то обычно оставляет последствия, как у нас после гриппа. У птицы бывают проблемы с легкими или нервные осложнения — дрожит и шатается голова. В Центре их пытаются вылечить. Здесь есть иммуномодуляторы, которые помогают птичьему организму восстановится после вирусной инфекции.

Лебеди Одесского зоопарка

Как помочь птицам?

Реабилитация диких птиц — процесс сложный по многим причинам. В частности, их приходится переводить на новый корм — не такой, которым они питались в природе. Но «голод — не тетка». И птица вынуждена есть корм, который не желает. В результате у нее возникают всевозможные физиологические проблемы: ожирение, похудение, нарушение обмена веществ, который необходим для восстановления перьев во время линьки. Поэтому очень важно, чтобы корм усваивался правильно.

Поэтому если вы нашли птицу, которая нуждается в помощи, первым делом привезите ее в зоопарк для осмотра. И только после установления диагноза и консультации ветеринара можно попробовать выходить птицу самому. Но все же лучше доверить это специалистам. Им удалось спасти тысячи птиц.

Позвонить в Центр реабилитации животных можно по телефонам:

(050) 336-40-89,

(067) 483-64-05.