Ключевые моменты:

Одесская область заняла первое место в Украине по количеству естественных монополий — в регионе зарегистрировано 366 таких предприятий.

Крупнейшим новичком реестра по уровню доходов стал портовый гигант Одесчины — Морской торговый порт «Пивденный» с выручкой 3,2 млрд грн.

Местная коммуналка и портовый гигант: кто в реестре

По данным аналитической платформы Опендатабот, на территории Одесской области официально зарегистрировано 366 субъектов естественных монополий. Это составляет порядка 10% от общего количества таких предприятий по всей стране.

Следом за Одесчиной в топ-3 вошли Полтавская (337 компаний) и Киевская (298) области.

В целом по стране 57% естественных монополий приходится на коммунальные предприятия (водоканалы, теплосети, структуры ЖКХ). Однако в контексте Одесского региона важную роль играет не только местное обеспечение ресурсами, но и транспортно-логистический сектор.

Так, аналитики Опендатабот зафиксировали, что среди крупнейших новичков, недавно пополнивших общегосударственный реестр, абсолютным лидером по доходам стал объект из Одесской области — Морской торговый порт «Пивденный» с показателем выручки в 3,2 млрд грн.

Общая картина по Украине: цифры и лидеры

По состоянию на конец мая 2026 года в Украине насчитывается 3730 субъектов естественных монополий. За последние два с половиной года их перечень расширился на 100 компаний и предпринимателей (прирост составил 3%). Основные сферы их деятельности напрямую связаны с жизнеобеспечением:

Централизованное водоснабжение и водоотведение (лидер по количеству игроков).

Транспортировка тепловой энергии по магистральным и местным сетям.

Энергетика и распределение ресурсов.

Абсолютное большинство монополистов зарегистрировано в форме юридических лиц (3607 компаний), и лишь минимальная доля (123 субъекта) приходится на физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Топ-3 крупнейших естественных монополий Украины по доходам:

«Энергоатом» — 254,7 млрд грн

«Укрэнерго» — 107,7 млрд грн

«Укрнафта» — 99,6 млрд грн

Справка ОЖ: Естественная монополия — это состояние товарного рынка, при котором создание конкурентных условий невозможно или экономически нецелесообразно из-за технологических особенностей производства (например, прокладка дублирующих водопроводных сетей или линий электропередач). Государство строго контролирует такие тарифы и ведет официальный реестр через Антимонопольный комитет Украины.