Ключевые моменты:
- Одесская область заняла первое место в Украине по количеству естественных монополий — в регионе зарегистрировано 366 таких предприятий.
- Крупнейшим новичком реестра по уровню доходов стал портовый гигант Одесчины — Морской торговый порт «Пивденный» с выручкой 3,2 млрд грн.
Местная коммуналка и портовый гигант: кто в реестре
По данным аналитической платформы Опендатабот, на территории Одесской области официально зарегистрировано 366 субъектов естественных монополий. Это составляет порядка 10% от общего количества таких предприятий по всей стране.
Следом за Одесчиной в топ-3 вошли Полтавская (337 компаний) и Киевская (298) области.
В целом по стране 57% естественных монополий приходится на коммунальные предприятия (водоканалы, теплосети, структуры ЖКХ). Однако в контексте Одесского региона важную роль играет не только местное обеспечение ресурсами, но и транспортно-логистический сектор.
Так, аналитики Опендатабот зафиксировали, что среди крупнейших новичков, недавно пополнивших общегосударственный реестр, абсолютным лидером по доходам стал объект из Одесской области — Морской торговый порт «Пивденный» с показателем выручки в 3,2 млрд грн.
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Общая картина по Украине: цифры и лидеры
По состоянию на конец мая 2026 года в Украине насчитывается 3730 субъектов естественных монополий. За последние два с половиной года их перечень расширился на 100 компаний и предпринимателей (прирост составил 3%). Основные сферы их деятельности напрямую связаны с жизнеобеспечением:
- Централизованное водоснабжение и водоотведение (лидер по количеству игроков).
- Транспортировка тепловой энергии по магистральным и местным сетям.
- Энергетика и распределение ресурсов.
Абсолютное большинство монополистов зарегистрировано в форме юридических лиц (3607 компаний), и лишь минимальная доля (123 субъекта) приходится на физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Топ-3 крупнейших естественных монополий Украины по доходам:
- «Энергоатом» — 254,7 млрд грн
- «Укрэнерго» — 107,7 млрд грн
- «Укрнафта» — 99,6 млрд грн
Справка ОЖ: Естественная монополия — это состояние товарного рынка, при котором создание конкурентных условий невозможно или экономически нецелесообразно из-за технологических особенностей производства (например, прокладка дублирующих водопроводных сетей или линий электропередач). Государство строго контролирует такие тарифы и ведет официальный реестр через Антимонопольный комитет Украины.