Ключевые моменты:

132 дела о ДТП с электросамокатами дошли до суда, 104 – по вине самокатчиков.

Почти треть аварий – с участием несовершеннолетних.

Основные нарушения: столкновения с машинами, наезды на пешеходов и езда в нетрезвом виде.

Где чаще всего случаются ДТП с электросамокатчиками

По данным Опендатабот, 132 дела об авариях с участием электросамокатов рассмотрели суды за последние полтора года. В почти 80% таких ДТП виновниками были водители электросамокатов – 104 дела.

Лидируют по количеству аварий Одесская область – 11 дел в 2025 году и 12 за первые пять месяцев 2026. В топ‑5 также Львовская, Винницкая, Волынская и Киевская области.

Интересно, что Черновицкая область за последние полтора года не зафиксировала ни одного дела по ДТП с самокатчиками.

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Штрафы и ответственность

Размер штрафов зависит от нарушения:

обычные административные проступки и дела против родителей несовершеннолетних – 850 грн;

управление в нетрезвом виде – от 17 тыс. грн;

дополнительно оплачиваются судебный сбор (около 665 грн в 2026 году) и возможная компенсация ущерба пострадавшим.

Большинство аварий связано с нарушением правил дорожного движения, которые привели к ДТП. Среди типичных случаев – столкновение с автомобилями, наезды на пешеходов и бегство с места происшествия.

Так, во Львове арендатор JET повредил два автомобиля и уехал. Суд оштрафовал его на 3400 грн.

В Днепре самокатчик проехал на красный и сбил мальчика на пешеходном переходе, объяснив это поломкой тормозов. Его оштрафовали на 850 грн.

Второй по частоте вид нарушений – управление самокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

К примеру, в Одессе полиция остановила водителя электросамоката, в крови которого обнаружили 0,65 промилле алкоголя. В результате суд назначил штраф в 17 тысяч гривен.

Еще одного нетрезвого водителя в Одессе суд не только оштрафовал на 17 тысяч гривен, но и лишил его права управления транспортными средствами на один год. Пока это решение обжалуется.

Подростки за рулём электросамокатов

Почти треть судебных дел касается несовершеннолетних – 38 из 132 случаев. Среди ДТП по вине самокатчиков подростки фигурируют в 24 делах.

Например, в Ивано‑Франковске 15-летняя девоска выехала на пешеходный переход и столкнулась с машиной. Штраф понесла её мать – 850 грн. А в Хмельницком 12-летний водитель VEVI столкнулся с Toyota Yaris, вину доказали, но дело закрыли по сроку давности.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15283, который предусматривает существенное усиление ответственности за нарушение во время пользования таким транспортом. В частности, за первое нарушение предлагается штраф в размере 1700 гривен.