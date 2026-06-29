Ключевые моменты:

Одесская область вошла в тройку худших регионов страны, зафиксировав 1 284 обращения с начала года.

Опережает Одесскую область только Днепропетровщина, а сразу за ней идет Виннитчина.

В целом по Украине за первые месяцы 2026 года зарегистрировано 19,7 тысячи обращений.

Это в 3,5 раза меньше показателей довоенного 2021 года.

Реальные цифры или страх заявить: что стоит за статистикой на Одесчине

Данные Национальной соцсервисной службы, которые проанализировал «Опендатабот», показывают, что в 2026 году Одесская область (1 284 случая) вместе с Днепропетровской (2 216) и Винницкой ( 1 277) областями формируют основную массу зарегистрированных правонарушений в сфере домашнего насилия.

Местные правозащитники и психологи отмечают, что формальное снижение цифр по сравнению с прошлыми годами (например, в пиковом 2021 году в Украине было 284 тысячи обращений, а в 2025-м — 113,4 тысячи) не всегда означает реальное улучшение климата в семьях. Часто в условиях затяжной войны, внутренних миграций и постоянного стресса пострадавшие просто реже находят силы обращаться в полицию и социальные службы.

Примечательно, что пока на Одесчине фиксируют наплыв заявлений, другие крупные регионы показывают стремительное улучшение статистики. Так, в Киеве за 5 лет число официальных жалоб уменьшилось в 5 раз, во Львовской области — в 4 раза, а в Черновицкой — сразу в 6 раз.

Полезная информация: Что делать в случае домашнего насилия

Рост детской осознанности

Важным маркером 2026 года стал рост количества заявлений от детей. Маленькие украинцы стали чаще распознавать домашнюю тиранию и сообщать о ней профильным органам.

Если в прошлые годы (2023–2024) фиксировались рекордные 8,6 тысячи детских обращений, то сейчас динамика немного спала, но процентная доля детей среди общего количества пострадавших выросла до 6%. На данный момент в этом сегменте лидирует Винницкая область, где дети подали 270 заявлений (каждое пятое по стране).

Правоохранители Одесчины напоминают: если вы или ваши близкие столкнулись с физическим, психологическим или экономическим насилием в семье, не замалчивайте проблему.

Куда обращаться за помощью:

102 — Национальная полиция Украины

— Национальная полиция Украины 15-47 — Правительственная горячая линия по предупреждению домашнего насилия

— Правительственная горячая линия по предупреждению домашнего насилия Специальные горячие линии — 0 800 500 335 или 116 123 .

или . Когда ситуация касается детей, есть отдельная горячая линия — 116 111 или 0 800 500 2.

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