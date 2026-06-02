Ключевые моменты:

Швейцарская компания MSC приобрела 51% контейнерного терминала TIS в порту Южный Одесской области.

Это первый случай прямого вхождения глобального контейнерного перевозчика в капитал украинского портового терминала.

Соглашение может повлиять на распределение сил в контейнерной логистике региона.

MSC является самой большой судоходной линией мира и активно инвестирует в логистическую инфраструктуру.

TIS – крупнейший портовый оператор Украины по грузообороту, работающий в порту Южный.

В Одесской области состоялось крупное портовое соглашение с участием MSC

Швейцарский гигант Mediterranean Shipping Company (MSC), являющийся крупнейшей контейнерной судоходной линией в мире, приобрел 51% долю в контейнерном терминале TIS, расположенном в Южном порту на Одесщине.

Добавим, что это соглашение стало первым случаем, когда глобальный контейнерный перевозчик напрямую входит в капитал украинского портового терминала. Таким образом, MSC усиливает свое присутствие в инфраструктуре Украины.

Стоит отметить, что MSC (Mediterranean Shipping Company) – семейная компания из Швейцарии, основанная в 1970 году. Он является одним из ключевых игроков мировой логистики. Ведь, кроме контейнерных перевозок, инвестирует в портовую инфраструктуру, железнодорожные и авиационные сервисы, а также развивает внутренние логистические сети. Флот компании насчитывает более тысячи судов с общей вместимостью более 7 млн. TEU, а ее операции охватывают около 500 портов в 155 странах.

Что касается терминала TIS, то он является крупнейшим портовым оператором Украины по объему грузооборота. Предприятие, основанное в 1994 году Алексеем Ставницером, объединяет шесть специализированных морских терминалов, железнодорожную инфраструктуру и буксирный флот. Оператор работает в акватории порта Южный в Одесской области.

Параллельно в порту Черноморск продолжается один из ключевых этапов концессионного конкурса по Первому и контейнерному терминалам. Потенциальные инвесторы уже получили доступ к проектной документации и анализируют условия будущего сотрудничества с государством.

Следует отметить, что конкурсная комиссия еще в начале апреля допустила участников к следующему этапу отбора. В ходе преквалификации оценивались финансовые возможности компаний, их опыт управления крупными портовыми и логистическими активами, а также участие в реализации масштабных инфраструктурных инвестиционных проектов.

Напомним, грузопоток через дунайские порты сократился почти вдвое по сравнению с прошлым годом. В Минразвития предлагают новые меры по поддержке портов Измаила и Рени. Планируется привлечение инвестиций, создание индустриальных парков и модернизация инфраструктуры.

По теме: Румыния купила у Молдовы порт Джурджулешты: почему это вызывает тревогу в Рени