Ключевые моменты:
- Морозы продолжаются.
- Облачно с прояснениями, без осадков.
- Местами гололедица на дорогах Одесской области.
Погода в Одессе
В городе Одесса 20 января ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, днем перейдет в северо-западный, со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 8-10 ° С мороза, днем - 1-3 ° С мороза.
Погода в Одесской области
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, местами гололедицу. Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 6-11 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13°С мороза, днем - до 0-5°С мороза.
На автодорогах области видимость хорошая, но местами возможна гололедица – водителям советуем быть осторожными.
