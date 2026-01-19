Ключевые моменты:

Морозы продолжаются.

Облачно с прояснениями, без осадков.

Местами гололедица на дорогах Одесской области.

Погода в Одессе

В городе Одесса 20 января ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, днем ​​перейдет в северо-западный, со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 8-10 ° С мороза, днем ​​- 1-3 ° С мороза.

Погода в Одесской области

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, местами гололедицу. Ветер северо-восточный, днем ​​северо-западный, 6-11 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13°С мороза, днем ​​- до 0-5°С мороза.

На автодорогах области видимость хорошая, но местами возможна гололедица – водителям советуем быть осторожными.

Также читайте: Гидрометцентр зафиксировал температурный рекорд в Одесской области.