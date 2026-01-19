Ключевые моменты:

Замерзание Черного моря в Одессе.

Редкое явление, последний раз зафиксировано во время морозов 2012 года.

Первые признаки замерзания Азовского моря на побережьях, несмотря на мелкость и высокую соленость.

Редкие кадры по побережью Одессы

Сегодня в Одессе наблюдают необычное природное чудо — поверхность Черного моря стала покрываться льдом. В последний раз одесситы и гости города видели такое явление более десяти лет назад. Именно поэтому фотографии замерзания моря активно распространяются в социальных сетях.

Следует отметить, что сначала лед образовался вдоль побережья вблизи Одессы: волны выбрасывали воду на пляжи и камни, где она сразу замерзала. Впоследствии процесс распространился на самое море. Соответственно поверхность кое-где затянулась тонким ледовым покровом с характерными круглыми узорами. Они появляются из-за непрерывного движения волн, когда вода не образует сплошного слоя, а формирует отдельные льдинки.

Кстати, в социальных сетях также фиксируют первые признаки замерзания Азовского моря. Правда, оно мелее Черного и имеет более высокую соленость. А это обычно тормозит образование льда, на побережьях уже заметны ледяные глыбы.

В общем, последнее значительное замерзание Черного моря в Одессе произошло в 2012 году. Тогда лед протянулся на сотни метров от берега.

Напомним, Гидрометцентр Черного и Азовского морей проинформировал, что ночь на 17 января стала рекордно холодной для нынешнего сезона для Одесской области.

