Ключевые моменты:

Солнце сменится холодом

В ближайшие дни одесситы заметят понижение температуры, ведь с 25 марта по начало апреля приходится на «весенние кучки». Это время весенних заморозков и дождей накануне Песаха.

В целом это древний народный метеотермин, распространенный в Украине и соседних странах. Он описывает краткий эпизод резкого ухудшения весенней погоды: похолодание, сильный ветер, ливни или мокрый снег. Обычно это происходит в середине весны перед Песахом и может пересекаться с православной Пасхой.

Кстати, дата зависит от лунного календаря Песаха, который в 2026 году стартует вечером 1 апреля и продолжается до 9 апреля. Так что «кучки» ожидаются с 25 по 31 марта, с возможным продолжением на первые дни апреля.

Интересно, что существует несколько версий названия этого периода. Во-первых, весенняя погода во время «еврейских кучек» нестабильна. Соответственно температура «скачет по кочкам», а облака сбиваются в «кучки». Из «купины» слово эволюционировало к «кучкам». Во-вторых, в иудаизме есть осенний праздник Суккот, который в украинской Библии звали «Праздник Кучок». Из-за культурного переплета название перенесли на весну перед Песахом, ассоциируясь с погодой.