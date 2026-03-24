Одесский котик на траве весной

Ключевые моменты:

  • Завтра, 25 марта, в Одессе и области ожидается теплая погода без осадков.
  • Днем температура воздуха составит 10-12°С, по области – до 15°С тепла.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Видимость на автодорогах области хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 25 марта

По Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6 °С тепла, днем 10-12 °С.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 марта

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Автор фото – Владимир Волосюк

