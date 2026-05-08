Ключевые моменты:

  • В Одессе 9 мая существенных осадков не ожидается.
  • По области местами пройдут небольшие дожди, а ночью и утром возможен туман.
  • Температурный контраст сохраняется: если в Одессе днем будет до 17°С, то в отдаленных районах области воздух прогреется до 25°С.
  • На трассах области видимость может снижаться до 500-1000 метров.

Прогноз погоды в Одессе на 9 мая

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 15-17°С.

Температура морской воды 11-12°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 9 мая

По Одесской области в субботу, 9 мая, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 20-25°С, в прибрежной зоне 15-17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Автор фото – Борис Гройсман

