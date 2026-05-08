Ключевые моменты:
- В Одессе 9 мая существенных осадков не ожидается.
- По области местами пройдут небольшие дожди, а ночью и утром возможен туман.
- Температурный контраст сохраняется: если в Одессе днем будет до 17°С, то в отдаленных районах области воздух прогреется до 25°С.
- На трассах области видимость может снижаться до 500-1000 метров.
Прогноз погоды в Одессе на 9 мая
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 15-17°С.
Температура морской воды 11-12°С.
Читайте также: Почему редко ездят маршрутки в Одессе, остались ли бесплатные автобусы и когда ждать электронный билет
Прогноз погоды в Одесской области на 9 мая
По Одесской области в субботу, 9 мая, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 20-25°С, в прибрежной зоне 15-17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
Вы также можете узнать: «Чтобы меня умыть, соседи в очередь становятся»: как отмечают Георгиев день в разных селах Одесчины.
Автор фото – Борис Гройсман